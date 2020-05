A kiszolgálási idő rövidítése érdekében azt kérik az olvasóközönségtől, hogy kéréseiket a könyvtárlátogatást megelőzően telefonon vagy e-mailben jelezzék. Ebben segíthet a könyvtár online katalógusa: online.kmkt.ro. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. A könyvtár kedden 9–19, szerdán, csütörtökön és pénteken 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva.

A Sport utcai fiókkönyvtár május 26-tól a korábbi nyitvatartási rend szerint nyit. Az olvasók csak lázmérés után, maszkban léphetnek be.

Az erre az időszakra érvényes könyvtárhasználati szabályzatról bővebben a könyvtár honlapján és Facebook-oldalán lehet tájékozódni.

Nyugdíjpénztári ügyintézés

A nyugdíjazáshoz szükséges eredeti iratokat, a csatolt kéréseket munkanapokon 8.30 és 12.30 óra között lehet leadni személyesen, de a dokumentumok átvételi igazolással (confirmare de primire) postai úton is továbbíthatók vagy elhelyezhetők az intézmény postafiókjában. Cím: Sepsiszentgyörgy, Grigore Bălan tábornok út 14. szám, telefon: 0267 310 535.

Hasonló módon igényelhető a temetkezési segély, a kiadásokat igazoló iratok másolatát postázni kell vagy elhelyezni a nyugdíjpénztár postafiókjában. A segély e-mailben is igényelhető a következő címeken: daniela.blaga@cnpp.ro, aurelia.bajan@cnpp.ro, emoke.szabo@cnpp.ro, angela.gal@cnpp.ro. A haláleseti juttatásokat postai úton fizetik vagy bankszámlára utalják.

Kihallgatásra, tanácsadásra telefonon vagy e-mailben – andreea.karoly@cnpp.ro, comunicare.covasna@cnpp.ro – lehet jelentkezni.

A betegnyugdíjasok, amennyiben az orvosi felülvizsgálati határidő a szükségállapot idejére esett, postán vagy elektronikus formában küldhetik be az orvosi dokumentumokat a következő címekre: izabella.cirlan@cnpp.ro, judit.bartis@cnpp.ro, comunicare.covasna@cnpp.ro; telefon: 0267 318 829. (dvk)

Színház

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Facebook-oldalán szerdán 20 órától a társulat William Shakespeare Vízkereszt, vagy amire vágytok című előadásának a felvétele látható. Az előadást a 2015/2016-os évadban mutatta be a társulat Bocsárdi László rendezésében.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Ma 19 órától az online elő­adás-vetítés harmadik részeként az érdeklődők a Váróterem című előadást tekinthetik meg az 1996–97-es évadból. (Zenei szerkesztő: Moldován H. István, saját ötletei alapján színpadra alkalmazta Béres László és Román Sándor.)

Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy apróhirdetési, illetve reklámirodánk hétfőtől csütörtökig naponta 9–13 óráig tart nyitva. 13 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Ennek szövegét, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, és várják meg a visszaigazolást. A szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Kézdivásárhelyi és felső-háromszéki hirdető ügyfeleink hívják Iochom Ildikót a 0745 390 616-os telefonszámon. Megértésüket köszönjük. Háromszék

Ösztöndíjpályázat

A Székely Előfutár ösztöndíjak célja a Székelyföldről és Erdélyből származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka elkészítésében, amelyet választott tanácsadó segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással végeznek. Az alapítvány egy­aránt érdeklődik természet- és társadalomtudományi, valamint a Székelyföld és a székely nép sajátos hagyományait ápoló pályázatok iránt, a következő témakörökben: a székelyföldi és erdélyi gazdasági fejlődést segítő alkalmazott természettudományi kutatás és újítás; sikerek és hagyományok a történelmi Erdélyben; helyi hagyományokat folytató és megújító művészetek; elkötelezettség a kisebbségi anyanyelvű oktatás iránt. Emellett az idei válságos év eseményeire is tekintettel az alapítvány várja a történettudományi pályázatokat krízis és újjászületés Erdély múltjában, a jövőnek szóló tanulságokkal témákban.

A Székely Előfutár ösztöndíjpályázatot magyarul vagy angolul lehet beadni. Követelmények: jelentkezési formanyomtatvány; uniós szabvány szerinti önéletrajz; tanulmányi/kutatási terv (kb. 3 oldal); írásos támogató nyilatkozat a választott tanácsadótól; egy vagy több ajánlólevél jelenlegi vagy egykori tanártól, munkahelyi vagy közösségi vezetőtől; iskolai bizonyítványok másolata az utolsó három évről (középiskola és/vagy egyetem). Jelentkezési határidő: július 23. A teljes összeg nyertes pályázónként legtöbb 1000 amerikai dollár. A jelentkezési formanyomtatvány és a pályázati útmutató letölthető az internetről az alapítvány oldalán. Beküldési e-mail-cím: ffapplications@gmail.com.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 9–12 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0267 708 465. Előjegyzés alapján a Szász Dent is vállal sürgősség ellátást az 1918. december 1. úti 1-es tömbház F lépcsőházában található klinikán. Telefon: 0766 698 161.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy Zalán alsó felében és Oltszemen május 27-én, szerdán 8–17 óráig szivattyúcsere miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást.

HIVATALI PROGRAM A RENDŐRSÉGNÉL. Újra igényelhető erkölcsi bizonyítvány ma és szerdán 9–12 és 14–17 óráig. A közlekedésrendészet programja: ma 9–11 és 15–17, szerdán óráig. A megyei rendőrség honlapja: cv.politiaromana.ro.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán az Agora Panzió előtt, illetve a mézet árusító asztalnál a Tega külső irodája közelében hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat ingyenes.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

JEGYVISSZAVÁLTÁS. A Budapesti Operettszínház májusra halasztott kovásznai előadása is elmarad. A megvásárolt jegyek visszaválthatók május 30-ig naponta 8–14 óráig a művelődési ház pénztárában. Telefon: 0267 340 394, 0762 674 516, e-mail: culturacv@gmail.com.