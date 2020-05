Nyilvánosságra hozta tegnap az oktatási tárca az idei érettségi vizsga menetrendjét szabályzó miniszteri rendeletet. A jogszabály a beiratkozás és a vizsgák ütemterve mellett azokat az óvintézkedéseket is tartalmazza, amelyeket a tanintézeteknek be kell tartani a tudásfelmérés ideje alatt. A rendelet még nem jelent meg a Hivatalos Közlönyben.

A minisztérium tájékoztatása szerint az érettségi vizsgákra június 3-a és 10-e között lehet beiratkozni. Az iratkozás lezárulta után, június 11. és 17. között a nyelvi és digitális kompetenciák egyenértékesítése és elismerése zajlik a korábbi eredmények alapján, az Országos Felmérő és Vizsgáztató Központ által kidolgozott módszertan szerint. Ez helyettesíti a szóbeli érettségi vizsgákat.

Az első írásbeli megmérettetés román nyelv és irodalomból június 22-én lesz, ezt követően a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok írásbeliznek június 23-án anyanyelvük irodalmából. Június 24-én kerül sor a szaknak megfelelő kötelező, 25-én pedig a választott tantárgyra. Az eredményeket június 30-án 12 óráig teszik közé. Ugyanazon a napon 16 és 20 óra között, illetve másnap, július elsején 8 és 12 óra között nyújthatják be a diákok az óvásokat. Ezek elbírálásának eredményeit július 5-éig teszik közzé.

A rendeletben azt is tisztázzák, a járvány okozta helyzet miatt vizsgaközpontnak minősülhet minden olyan oktatási intézmény, ahol legalább 30-an iratkoznak be az érettségire. Ugyanakkor több óvintézkedést is be kell tartani. Biztosítani kell a vizsgázó diákok közötti legkevesebb kétméteres távolságot, és csak olyan iskolaépület működhet vizsgaközpontként, amely fel van szerelve biztonsági kamerákkal. Külön, a szaktárca által kidolgozott módszertan szerint vizsgáznak azok a diákok, akik karanténban vannak, akik koronavírus-fertőzöttek vagy akik krónikus betegségben szenvednek.