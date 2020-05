SZABAD JUPITERNEK. Erre gondolhatott a Nemzeti Liberális Párt alelnöke, Raluca Turcan, aki abból az alkalomból, hogy a napokban a liberális párt fennállásának 145. évét ünnepelték, egy alkalmi kerettel toldotta meg a Facebook-profilképét, amiben más látványelemek mellett az 1920 utáni Nagy Románia térképe is megjelenik.

A profilképre ugyanakkor rákerült az évszám is: 1875. Értelmezésük szerint ettől a pillanattól állnak a románok szolgálatában a liberális politikusok. A gond csupán az – amint azt a sajtó egy része, valamint Benkő Erika RMDSZ-es parlamenti képviselő is jelezte –, hogy a térkép és az évszám nagyon nem talál, 1875-ben ugyanis a majdani román királyság területének politikai térképe egészen másként nézett ki. Benkő Erika Facebook-bejegyzésében felveti, hogy irredentizmus-e vagy sem Turcan lépése. „Nekik szabad történelmi térképekkel zsonglőrködni, de a magyaroknak nem?” – tette fel a kérdést. Turcan időközben törölte a profilképet. (Főtér/Facebook)

GÓCPONTTÁ VÁLT PÉKSÉG. Koronavírus-fertőzéssel diagnosztizálták a legnagyobb Hargita megyei pékség több alkalmazottját, a cég vezetősége Facebook-üzenetben biztosítja a vásárlókat arról, hogy minden kötelező biztonsági intézkedést megtettek az ügyben, és az általuk forgalmazott termékek továbbra is biztonságban fogyaszthatók. A Harmopan vezetősége tegnap jelentette be Facebook-oldalán, hogy több alkalmazottja esetében igazolódott be a fertőzöttség. Azonnal tesztelték a velük kapcsolatba került többi alkalmazottat, a pékséget pedig fertőtlenítették. Emlékeztetnek ugyanakkor, hogy a vállalat az elsők között volt a megyében, amely bevezette boltjaiban a koronavírus-járvány megfékezését célzó óvintézkedéseket. (Agerpres)

AMERIKÁNAK IS SEGÍTENEK. Öt romániai orvosból, öt egészségügyi asszisztensből és öt, a vegyi hadviselésre szakosodott katonai specialistából álló alakulat indul hétfőn az Amerikai Egyesült Államokba, hogy segítséget nyújtson Alabama állam hatóságainak a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó erőfeszítésekben. A védelmi minisztérium vasárnapi közleménye szerint az alakulat tagjai két héten keresztül nyújtanak szakértői támogatást amerikai kollégáiknak, ugyanakkor tapasztalatot is szereznek arról, ahogyan az Amerikai Egyesült Államokban kezelik a koronavírus okozta helyzetet. A Románia és Alabama állam közötti együttműködés az 1993-ban elindított államközi partnerségi program égisze alatt zajlik. (Maszol)