Több a gyógyult, mint az aktív fertőzött, ez is azt igazolja, hogy a járvány lecsengő szakaszában van – emelte ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs tegnapi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília közölte: 430 embert kezelnek kórházban, közülük 30-an vannak lélegeztetőgépen. Emlékeztetett arra, hogy két hete még az aktív fertőzöttek körülbelül fele volt kórházban, most már kevesebb mint egyharmaduk. Vagyis az aktív fertőzöttek is jellemzően könnyebben vészelik át a fertőzést – közölte.

A pozitívként regisztráltak életkor szerinti megoszlásának adatait ismertetve elmondta: a 3756 emberből egyéves kor alattiak hárman voltak, 1–2 évesek 9-en, 3–5 évesek 7-en, 6–9 évesek 10-en, 10–14 évesek 21-en, 15–19 évesek 30-an. A regisztrált fertőzöttek között 20–29 évesek 267-en, 30–39 évesek 318-an, 40–49 évesek 529-en, 50–59 évesek 587-en, 60–64 évesek 264-en, 65–79 évesek 946-an, 80 év felettiek pedig 765-en voltak. Az elhunytak életkor szerinti megoszlásáról az országos tisztifőorvos közölte: 29 éves kor alatt nem halt meg senki koronavírus-fertőzéssel összefüggésben Magyarországon. Hozzátette: 30–39 éves korban hárman, 40–49 évesen nyolcan, 50–59 évesen 19-en, 60–64 évesen 24-en, 80 éves kor felett 228-an haltak meg a betegséggel összefüggésben. Kiemelte, 100 ezer lakosra öt elhunyt és 38 beteg jut.

Müller Cecília kitért arra is, hogy vidéken újra megnyitnak az óvodák és a bölcsődék. Kiemelte, hogy minden helyszínen megtörtént a fertőtlenítés, nagytakarítás, a gondozók, óvónők felkészülten várják a gyerekeket. Az országos tisztifőorvos beszámolt arról is, hogy a kedvező járványügyi helyzet lehetővé teszi a népegészségügyi szűrővizsgálatok június 1-jével történő újraindulását is. A nők mammográfiai szűrővizsgálata és a nőgyógyászati onkológiai szűrések, valamint az 50–75 éves korosztálynak szervezett vastagbélszűrés elindítása szükséges, hiszen a magyarországi halálozások 25 százalékáért valamilyen daganatos megbetegedés felelős – mondta. Jelezte, ezen szűrővizsgálatok fájdalommentesek, az általuk időben felfedett elváltozások pedig jó eséllyel gyógyíthatók, így arra kért mindenkit, éljen a szűrések lehetőségével.