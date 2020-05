Iskolanyitás Csehországban

A csehországi köztereken már arcmaszkok nélkül is lehet járni, de a tömegközlekedési eszközökön és a zárt termekben továbbra is kötelező az orr és a száj eltakarása. Legfeljebb 300 fő részvételével tömegrendezvényt is lehet tartani, és újraindult az első osztályú cseh labdarúgó-bajnokság is. Az általános iskolák alsó tagozatai ugyan megnyíltak hétfőn, de az iskolalátogatást a szülők döntésére bízták. Helyenként az iskolások 80–85 százaléka is visszatért az iskolapadba, másutt alig negyedük. A hagyományos általános iskolai oktatást teljes egészében szeptember elsején tervezik felújítani.