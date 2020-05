Elmarasztalták Bölön alpolgármesterét

Három éve megkeresésünkre Rudolf Béla elismerte, hogy régebb kiváltott magánvállalkozói engedélyt, hogy mezőgazdasági és állattenyésztési tevékenységgel foglalkozhasson. De – mint mondotta – utóbbival hamarabb felhagyott, mint hogy működött volna vállalkozása. „A törvény kérte, hogy legyen ilyen engedélyük azoknak, akik tejet adnának el, vagy sajtot készítenének, s talán a Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökséghez is kellett volna. Közben eladtam az állatokat, nem végeztem semmi tevékenységet, ám mindennek ellenére akkoriban a feddhetetlenségi ügynökség vizsgálatot kezdeményezett ellenem, ezért ügyvédet fogadtam. Bár papírt azóta sem kaptam, úgy értesültem, ügyem tisztázódott. Nem tudom, mire vélni most azt, hogy újból összeférhetetlenséget állapítottak meg. Minden bizonnyal félreértésről lehet szó” – nyilatkozta akkor az alpolgármester.

Bölön második emberének derűlátása hiábavalónak bizonyult: az ilyen esetekben alapfokon eljáró brassói táblabíróság nem fogadta el védekezését. Rudolf Béla élt fellebbezési jogával, a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék pedig bő két évet adott magának a felülvizsgálat meghozatalára.

A véglegesen tisztség-összeférhetetlenséggel minősített alpolgármester most úgy nyilatkozott: nem lepte meg a bukaresti ítélet, ott nem azt vizsgálták, ténylegesen törvénytelenséget követett-e el, azaz folytatott-e üzleti tevékenységet, hanem a papírokat nézték, azok alapján pedig a brassóiaknak igazuk volt, hiszen valóban kiváltotta a magánvállalkozói engedélyt, majd – mivel úgy vélte, ha nem működteti, nem kifogásolhatják meglétét – azt nem számolta fel hivatalosan. Mint mondotta, nem veszi lelkére fellebbezésének elutasítását, hiszen azt a döntését, hogy több alpolgármesteri tisztséget nem vállal, már tavaly meghozta, sőt, utódját is kiválasztotta az RMDSZ, úgyhogy ő életének ezt a fejezetét magában már félig lezártnak tekinti. „Harminc éve választottak meg először tanácstagnak, tizenhat éve vagyok alpolgármester, ezért hatvanévesen, amikor az ember már egészségügyi gondokkal is küzdeni kezd, úgy érzem, jobb ezt abbahagyni. Személy szerint azt sem látom kizártnak, hogy még a napokban megtárgyalom a számomra fontosakkal, miként cselekedjek, s utána lemondjak tisztségemről, nem várva a kormánymegbízott felmentésére. Az RMDSZ-t és a községvezetést továbbra is minden erőmmel támogatni fogom, azon leszek, hogy az elkezdett tervek megvalósuljanak, Bölön jobb és szebb legyen” – nyilatkozta Rudolf Béla.