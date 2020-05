Orvoshiány Zágonban

Áprilisban még két orvos állt a betegek szolgálatára, egyikük azonban május elsejével más településre ment dolgozni. Minden lehetséges helyen meghirdették, ismertették a szabad családorvosi helyeket, de eddig egyetlen komoly jelentkező sem akadt. Egy brassói orvosnő – aki Kovásznán is családorvosi szolgálatot végez – érdeklődött, de eddig csak telefonon beszélt a polgármesterrel, habár személyes találkozóban is megegyeztek. Azt mondta, vállalná Papolcon a családorvosi szolgálatot, de csak későbbtől, addig is feltételeket szabott. Kéri, hogy az orvosi ingatlanban legyen folyó víz, és az sem tetszik neki, hogy fával kell fűteni – számolt be a községvezető. A víz problémája hamar megoldódik, rövid időn belül átadják a községi vízhálózatot, az orvosi épületet is rácsatlakoztatják, egy bojlerrel a meleg víz is biztosítható. A fűtésre viszont nincs más megoldás, marad a fa, a faluban nincs gázvezeték – részletezte Kis.

A községvezető azt is elmondta, nyertes pályázatuk van a megyei tanácsnál, az önrésszel együtt százezer lejt költhetnek a zágoni és papolci rendelők felszerelésére. Egyeztettek a zágoni orvossal, hogy mire lenne szükség a rendelőkben. Többek között vizsgálóágyra, EKG-készülékre, meg egyebekre, ezeket már meg is rendelték.

Nemrég egyeztetett a polgármester a kovásznai Dr. Benedek Géza Szív- és Érrehabilitációs Kórház igazgatónőjével. Körvonalazódott, hogy addig, amíg szerződést tudnak kötni családorvossal, a szívkórházból járna orvos rendelni a községbe. Hogy ez megvalósuljon, meg kell találni a törvényes lehetőséget – ismertette a községvezető.

Összegzésül a polgármester elmondta: nagy szükség lenne a községben három családorvosra, lehetőleg olyanokra, akik itt is laknak. Hangsúlyozta: nem szeretne rosszul dönteni a családorvosok kérdésében, mindenképp olyan személyekre van szükség, akik megállják a helyüket, hosszú távon akarnak a községben dolgozni. „Megoldódik a helyzet, nem is gondolok arra, hogy orvos nélkül maradjon Zágon és Papolc” – fűzte hozzá Kis József.