A sepsiszentgyörgyi Olt utca elején néhány hónapja új irodaház épül. Az arra járóknak bizonyára nem csupán az úttestre is kiterjesztett építkezési környezet tűnik fel, hanem a kétségtelenül újszerű, nálunk szokatlan formája, felsejlő építészeti megoldásai okán is észreveszik. A megrendelők és tervezők tájékoztatóján elhangzottakról már írtunk lapunkban. Most néhány gazdasági és építészeti szempontot részletezve mutatjuk be a jövő irodaházát.

Debreczeni László és Bihari Béla sepsiszentgyörgyi vállalkozók neve nem ismeretlen a helyi (és nem csak) gazdasági életben. Előbbi cége a gazdasági jog és pénzügyek területén nyújt sokszor nélkülözhetetlen tanácsokat (hogy csak legfontosabb tevékenységét említsük), utóbbi pedig az egyre nélkülözhetetlenebb számítógépes termékek és szolgáltatások világában igyekszik szakmabeli fiatalokkal egy kis „Szilikon-völgyet” teremteni Székelyföldön (elég, ha a Digitális Székelyföld konferenciára gondolunk). Nos, ők ketten fogtak össze, hogy szakemberekként egy nagyobb léptékű, a kornak megfelelő, világszínvonalú irodaházat építsenek. Beruházási elképzelésük akkor öltött konkrétabb formát, amikor sikerült egy uniós pályázaton egymillió eurót nyerniük. Mindez 2017-ben történt, a pályázatban a Gnome Design Kft. számára egy elsősorban szoftverfejlesztésre szakosodott irodaház létrehozását vállalták. Akkor még mélygarázzsal ellátott épület tervei körvonalazódtak, ám elsősorban az építőiparban megnövekedett költségek miatt erről utólag le kellett mondaniuk. Debreczeni László szerint a pályázat és az egész beruházás pénzügyi lebonyolításában ez volt az egyik legnehezebb feladat, elfogadtatni a fő finanszírozóval (a pályázat az úgynevezett POR 2.2, vagyis az operatív program beruházásokat finanszírozó fejezetében nyert támogatást 30 százalékos önrész felhasználásával), hogy változtatni, szűkíteni kell az elképzeléseken. Az eredeti tervek tehát változtak ugyan, de ma már ott tartanak, hogy az összességében 1,7 millió eurós projekt, amiből az irodaház 1,3 millió eurós beruházási összeget igényel, év végére, legrosszabb esetben jövő év tavaszára működőképes lesz.



Egy meg egy soha nem kettő

Debreczeni László szerint a Bihari Bélával való együttműködés a gyakorlatban is megmutatta, hogy egy meg egy soha nem kettő. Vagyis: két szakember összefogása nem csupán a kettőjük szakértelmének összegét eredményezte, hanem olyan alkotó energiákat is felszabadított, amire korábban nem is gondoltak, hogy létezik.

Bihari Béla a beruházás előzményeként elmondta: a 2008-as válság utáni mintegy tíz esztendőben kollégáival azon dolgoztak, hogy szakmájukon belül különböző irányokban fejlesszenek. Így a szoftverfejlesztés mellett az ipari informatika, a menedzsmentben alkalmazható termékfejlesztés, a bioinformatika, sőt, a mesterséges intelligencia felé mozdultak el, amihez természetesen a kutatás-fejlesztés is szervesen hozzátartozik. Szolgáltatásaik bővítése pedig a mobileszközök irányába mozdult el. Ám mindezek világpiaci értékesítéséhez nem csupán a hozzárendelt minősítések elengedhetetlenek, szükség van a megfelelő szakértelemre, a csúcstechnológiák ismeretére és alkalmazására, végső soron pedig nyugati szinten megbecsült szakemberekre. Ami természetesen nem csupán adott szintű bérezést, hanem azonos színvonalú munkakörülményeket is feltételez. A mostani 20 fős csapathoz további 30–35 szakembert szeretnének hazacsalogatni, ezért született az irodaház ötlete, terveik az elkövetkező tíz évben itt megvalósíthatóak.



Mai épület egy történelmi utcában

Török Áron műépítész-tervező szerint a külső megjelenítés szempontjából a legizgalmasabb feladat az volt, hogy egy ízig-vérig 21. századi épületet miként lehet behelyezni egy történelmi, ráadásul kisvárosi épületek által meghatározott utcába. Hogy ez mennyire sikerült, az bizonyára az épület átadása után derül ki igazán, de a földszintet, emeletet és tetőteret is magában foglaló irodaház már most felhívja magára a figyelmet. Nem kevésbé a belső terek elrendezése, amelyet Barabás-Köllő Ágnes, az Open Works Kft. másik munkatársa mutatott be. Eszerint az első, vagyis az utca felőli traktusban az úgynevezett cellás irodák kapnak helyet, míg az épület hátsó részében a nagyobb, közös munkára alkalmas terek.

Rendkívül nagy szerepet kaptak az úgynevezett informális munkaterek, a rekreációs funkcióval bíró felületek (például a zöld terasz). Külön érdekesség, hogy a belsőépítészeti megoldások – kidolgozásuk szintén a tervezőcég munkája – is szervesen épülnek a funkciókhoz.



Passzívház

Az innovatív megoldások sora azonban itt még nem ér véget. Varga Szabolcs statikus tervezőmérnök és épületenergetikai szakember ugyanis errefelé irodaházaknál még nem alkalmazott megoldásokkal járult hozzá az épülethez. Statikai szempontból az úgynevezett rejtett gombafödém jelenti a nóvumot, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szintek közötti betonfödém nélkülözi a gerendákat. De ami a legkülönlegesebb, és amire nemcsak az országban, de Közép-Európában is kevés példa van, hogy az irodaházat passzívház-épületenergetikai standard alapján tervezték és vitelezik ki. A passzívház szabványai szerint télen a fűtés, nyáron pedig a hűtés minimális energiaráfordítással történik. Ennek érdekében nem csupán speciális hővisszanyerő berendezés biztosítja az épület szellőzését, hanem a hőszigetelés és a homlokzati árnyékolás is a szükséges energia-egyensúly megteremtését szolgálja. A szakember szerint az volt az egyik legérdekesebb fel­adat, hogy a nagy felületű üvegborítást miként lehet megfelelő módon árnyékolni úgy, hogy az épület megfeleljen a passzívház sajátos, szigorú német standardjainak. S hogy mindez már a tervezés fázisában sikerült, azt bizonyítja, hogy az épület megkapta a megfelelő, németországi standardok szerinti előminősítést. A számítások szerint egyébként a passzívház-standard és -minősítés elérése érdekében befektetett pluszköltség egy megfelelő módon működtetett épület esetében hat-hét év alatt megtérül, hiszen ezekkel a megoldásokkal az épület energiaigénye, vagyis a fűtési-hűtési költségek akár 80 százalékkal mérsékelhetőek.

Ehhez azonban a kivitelezőnek is a szokásosnál magasabb minőséget kell nyújtania, s ebben mind a beruházók, mind a tervezők, a szintén helyi, Göncz Attila által vezetett Instal-All Kft.-ben megbízható partnerre találtak.

Mindent összevetve: az átadáskor olyan irodaház kezdheti el működését, amely a megrendelők szándéka szerint a jelenleg külföldön dolgozó szakemberek számára is vonzó lesz, hiszen minden feltétel adott a kreatív és innovatív munkavégzésre. A projekt megvalósításának folyamata ugyanakkor megmutatta, hogy mennyire fontos és hatékony lehet a helyi szakemberek együttműködése, egy jól összerakott terv milyen mértékig tudja mozgósítani az elkötelezett szakembereket.