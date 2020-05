A négyszeres bajnok és ötszörös Román Kupa-győztes Sepsi-SIC amerikai bedobója, Chrissy Givens lett az időnap előtt lefújt román női kosárlabda-élvonal legjobb játékosa a mértékadó nemzetközi szakportál, az eurobasket.com szerint. Az angol nyelvű weboldal értékelése alapján a zöld-fehérek bosnyák trénere, Zoran Mikes mellett további sepsiszentgyörgyi, valamint kézdivásárhelyi sportolók is bekerültek a 2019–2020-as idény kiválóságai közé.

Az eurobasket.com internetes oldal az amerikai és macedón állampolgársággal rendelkező Chrissy Givenst választotta a bajnokhirdetés nélkül lezárt női pontvadászat legjobbjának (MVP), s szintén ő lett a szezon legjobb idegenlégiósa, ezzel pedig bekerült a küzdelemsorozat legjobb kezdő ötösébe, illetve az amerikai játékosokat felvonultató álomcsapatba is. Givensnek remekül sikerült az idei szezon, hiszen meccsenként 16,5 pontot, 4,8 lepattanót és 2,5 gólpasszt átlagolt. A bajnoki címvédő, alapszakaszgyőztes és a lefújás pillanatában éllovas Sepsi-SIC-től az idény legjobb romániai játékosokból álló alakulatába Annemarie Gödri-Părău és Andra Mandache is bekerült. Mandache találkozónként 13,9 pontot, 4,6 lepattanót és 2,5 gólpasszt jegyzett. Gödri-Părău, a megyeszékhelyi alakulat irányítója és csapatkapitánya meccsenként átlagolt 5,8 asszisztjával a kosárportál „dicséretben részesültek” kategóriájába is bekerült.

A szezon legjobb edzőjének járó elismerést Zoran Mikes érdemelte ki.

A bajnokság legerősebb ötösében ott van a Kézdivásárhelyi SE csapatát erősítő és a bajnokság második legjobb pontátlagával rendelkező Kayla Mobley (20,6 pont/mérkőzés) is, s a tizennyolc dupla duplát elérő kosaras a liga amerikai „álomötösében” is ott van. A céhes városiak másik amerikai légiósa, Jade Vega dicséretben részesült.

A női kosárlabda Nemzeti Liga 2019–2020-as idényének legjobbjai az eurobasket.com szerint: • az év játékosa: Chrissy Givens (Sepsi-SIC) • az év legjobb légiósa: Chrissy Givens (Sepsi-SIC) • az év legjobb európai kosárlabdázója: Biljana Pešović (Brassói Olimpia) • az év legjobb román játékosa: Alina Chivu (Târgoviște) • az év legjobb védekező játékosa: Brittney Dunbar (Marosvásárhelyi Sirius) • az év edzője: Zoran Mikes (Sepsi-SIC). A bajnokság kezdő ötöse: Biljana Pešović (Brassói Olimpia), Alina Chivu (Târgoviște), Bernice Mosby (Szatmárnémeti VSK), Chrissy Givens (Sepsi-SIC), Kayla Mobley (Kézdivásárhelyi SE). A második csapat: Boogie Brozoski (Konstancai Phoenix), Adrienne Webb (Aradi FCC), Gabriela Irimia (Târgoviște), Andra Mandache (Sepsi-SIC), Nikolina Zubac (Brassói Olimpia). A hazai játékosok álomötöse: Annemarie Gödri-Părău (Sepsi-SIC), Florina Stanici (Bukaresti Rapid), Alina Chivu (Târgoviște), Andra Mandache (Sepsi-SIC), Anca Șipoș (Agronómia Bukarest). Az amerikai játékosok álomcsapata: Adrienne Webb (Aradi FCC), Bernice Mosby (Szatmárnémeti VSK), Chrissy Givens (Sepsi-SIC), Kayla Mobley (Kézdivásárhelyi SE), Jordan Hawkins (Agronómia Bukarest).

Mint ismeretes, a Román Kosárlabda-szövetség az elmúlt hét elején törölte mind a női, mind a férfi Nemzeti Ligát. Minkét sorozat úgy ért véget, hogy nem hirdettek bajnokot. Az ominózus vezetőtanácsi ülésen a román kosárlabdasport elöljárói arról is határoztak, hogy augusztusban egy Nyári Ligát szerveznének mindkét nem mezőnyének. A szakszövetség portálján közzétett információk szerint ebben a bajnokságban a részvétel fakultatív, a csapatok csakis hazai kosarasokkal nevezhetnek. (tibodi)