Nyitott Akadémia

Erőforrásaink – Megküzdés a nehéz helyzetekkel címmel ingyenes online programsorozat zajlik ma és holnap 16 órától. A mai program: Kozma-Vízkeleti Dániel: Együtt a pácban – Mitől függ, hogy erősödik vagy gyengül a párkapcsolatunk krízishelyzetekben?; Dudits Dénes: Hogyan maradjak józan? – Szerfüggőként krízishelyzetben; Dr. Szondy Máté: Mit kezdjünk a szorongáskeltő gondolatainkkal? Tudatos jelenlét; elfogadás és elköteleződés terápia; Deliá­ga Éva: Érzelem- és indulatszabályozás gyermekkorban – Fejlesztési lehetőségek, a szülői eszköztár bővítése; Al

Ghaoui Hesna: Hogyan hozzunk jó döntéseket, amikor félünk?; F. Várkonyi Zsuzsa: Sorskönyvünk és a krízishelyzetek; Dr. Buda László: Nyolc alapvető hozzáállás az élet nehéz helyzeteihez; Dr. Almási Kitti: Magány, társas magány – Mit kezdjünk a helyzettel és a nehéz érzésekkel?

A beszélgetéseket csak a megadott időpontban, regisztráció alapján lehet megtekinteni. Jelentkezni a Nyitott Akadémia honlapján, a nyitott­akademia.hu/eroforrasaink oldalon lehet.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy Zalán alsó felében és Oltszemen ma 8–17 óráig az ivóvíz-szolgáltatás szivattyúcsere miatt szünetel. ♦ Javítási munkálatok miatt csütörtökön 8.30–14 óráig felfüggesztik az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön is a Nicolae Colan utcában az ANL-tömbház 1-es számnál és a 3-as szám A, B és C lépcsőházaiban; a Iosif Popovici (Tulipán) utcai 39-es tömbház A, B, C lépcsőházaiban, a 38-as tömbház A, B, C, D lépcsőházaiban és az 50-es tömbház A, B, C, D lépcsőházaiban, a Krizantém utcai 49-es tömbház A, B lépcsőházaiban; a Gyöngyvirág utcai 47-es tömbház D lépcsőházában, a 35-ös tömbház A lépcsőházában, a 36-os tömbház A, B lépcsőházaiban; a Tavirózsa utcai 14-es és 16-os ANL-tömbházban, valamint a Nicolae Colan Általános Iskolában és a Nicolae Colan Óvodában.

ÁRAMSZOLGÁLTATÁS. Szent­ivánlaborfalván az 5-ös transzformátorállomás körzetében ma 10–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás hálózati javítások miatt.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában folytatja szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A körülményekre való tekintettel a jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél címébe kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és felcímzett válaszborítékot is.

HIVATALI PROGRAM A RENDŐRSÉGNÉL. Újra igényelhető erkölcsi bizonyítvány ma és csütörtökön 8.30–12 és 14–16 óráig. A közlekedésrendészet programja: ma 11–14, csütörtökön 9–12 óráig.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán az Agora Panzió előtt, illetve a mézet árusító asztalnál a Tega külső irodája közelében hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő vizsgálja át a gyűjtött gombákat és ad szakmai tanácsot. A szolgálat ingyenes.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

JEGYVISSZAVÁLTÁS. A Budapesti Operettszínház májusra halasztott kovásznai előadása is elmarad. A megvásárolt jegyek visszaválthatók május 30-ig naponta 8–14 óráig a művelődési ház pénztárában. Telefon: 0267 340 394, 0762 674 516, e-mail: culturacv@gmail.com.

Isten mindig kirendelte (2.)

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ csütörtökön 20 órától az intézmény Facebook-oldalán (facebook.com/cultcov.ro) vetíti dr. Kinda István néprajzkutató és Simon József filmes szakember három rövid néprajzi dokumentumfilmjét, amelyek a cipészet, a molnárság és a seprű-, valamint kosárkészítés rejtelmeibe kalauzolják el az érdeklődőket.

A népi mesterségeket bemutató rövid dokumentumfilm-sorozat utolsó vetítésén szintén eltűnőfélben levő szakmák elevenednek meg: míg 1899-ben megyeszerte 366 csizmadia és 126 cipész ontotta termékeit a környező vidékekre is, ma már alig akad mester, aki nemcsak javítani, de elkészíteni is tudja a portékát. Kézdivásárhelyen a Céhtörténeti Múzeumban gazdag anyag látható az egylábas csizmák korából, kisiparként a cipészet inkább Sepsiszentgyörgyön élt túl – egy ilyen műhelybe kalauzol el a kisfilm.

Régebb az elegendő vízhozamú és sebes folyású patakok mentén minden település több malmot is fenntartott, s helyben volt képes megőröltetni a szükséges gabonát. Térségünkben egykor több mint 400 malom működött. Ezek közül ma már mindössze két felsőcsernátoni és egy kisbaconi működőképes. Utóbbiban, a Fülöp-malomban hallhatunk a molnárság műhelytitkairól, hiszen nem elég felönteni a garatra, azt is tudni kell, hogy rémist vagy hornyot vág az ember...

Számok emlegetésénél is hatásosabb, ha azt tudatosítja az ember, hogy régen nemcsak a cigányság foglalkozott vesszőfonással. Rendeltetésüket, formájukat tekintve a vesszőfonatok egészen elképesztő változatosságot mutatnak, sajnos, az idők folyamán ez a terméktípus jelentős teret veszített a műanyag és fémtárolókkal szemben. A falusi ember ma már nem fordít időt és energiát ezek előállítására, inkább megveszi kosarait a házaló seprűkötőktől és kosárfonóktól, akik így egyedüli őrzői maradtak ennek a tudásnak.

Színház

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Facebook-oldalán ma 20 órától a Vízkereszt, vagy amire vágytok című elő­adás felvétele látható. Shakespeare vígjátékát a 2015/2016-os évadban mutatta be a társulat Bocsárdi László rendezésében.

Hitvilág

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET. Szabadtéri istentisztelet lesz pünkösd vasárnapján 11 órától Sepsiszentgyörgyön az evangélikus gyülekezet Dohány utca 6. szám alatti Diakóniai Házának udvarán.

KATOLIKUS SZENTMISÉK. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánia udvarán hétköznaponként 7.30 és 18 órától, vasárnap 9, 12 és 18 órától mutatnak be szentmisét. A Krisztus Király-templom sekrestye felőli bejáratánál a szentmisék programja: hétfőn 17 órától, keddtől péntekig 7.30 és 17 órától, szombaton 17 órától, vasárnap 10.30 és 17 órától. A védőmaszk viselése és a távolságtartás szabályainak betartása kötelező.

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK. Sepsiszentgyörgyön május 27–30. között a Vár­templomi Református Egyházközségben naponta 18 órától tartanak szabadtéri istentiszteleteket, amelyeket a gyülekezet Facebook-oldalán élőben is közvetítenek. A Szemerjai Református Egyházközségben naponta 18 órától tartanak online istentiszteleteket. A Belvárosi Református Egyházközségben május 25–30. között 18 órától kezdődnek az élő online istentiszteletek. A Gyöngyvirág utcai Református Egyházközségben május 25–30. között mindennap szöveges áhítat a gyülekezet Face­book-oldalán.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő műsorai: 6 órától Napindító gondolatok; 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel; 6.40-től Ima a járvány idején; 7.30-tól szentmise-közvetítés a csíksomlyói kegytemplomból; 8.15-től Ébredjen a Mária Rádióval!; 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat; 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér; 12 órától Mennynek Királyné Asszonya; 12.05-től Zsolozsma, napközi imaóra; 12.15-től Szentlélek kilenced. Honlap: mariaradio.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 9–12 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0267 708 465. Előjegyzés alapján a Szász Dent is vállal sürgősségi ellátást az 1918. december 1. úti 1-es tömbház F lépcsőházában található klinikán. Telefon: 0766 698 161.