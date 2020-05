A legtöbb iskolában már elkészültek a tablók, nyomtatják a kicsengetési kártyákat, döntöttek a ballagás időpontjáról, de mert annak megtartása bizonytalan, szervezik az online búcsúztatót, amit többnyire ezen a héten tartanak. A Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskolában éppen ma csengetik ki a végzősöket, az online ballagást a diáktanács szervezte, ha lehetőség lesz rá, június 28-án megtartják a hagyományos ünnepséget is – tudtuk meg Szőke Annamária igazgatótól. Két osztályban negyvenkilencen végeznek, a jövő héten kezdődő érettségi felkészítőkre egy kivételével mindenki jelentkezett. Az iskolavezető arról is beszámolt, hogy új tetőt kapott az iskola, a helyi önkormányzat 250 ezer lejt biztosított a munkálatokra. Egy másik szakközépiskola, az összevont Puskás Tivadar és Kós Károly május 29-én tartotta volna a ballagást. Mivel a vészhelyzet miatt erre nincs lehetőség, online búcsúztató lesz az említett napon. Demeter Dávid iskolaigazgató elmondta, felkérte Sepsiszentgyörgy polgármesterét, a megyei főtanfelügyelőt és egy egyházi képviselőt, hogy videóüzenetben szóljanak a végzősökhöz. Itt hatvanan búcsúznak a négy osztályban automatizálás, környezetvédelem és mechatronika szakon, valamint a csökkentett látogatású társadalomtudomány osztályban. Ha lehetőség lesz rá, érettségi után, az eredményhirdetés előtt megtartják a ballagási ünnepséget, de ez az akkor érvényes szabályoktól függ – mondotta az igazgató. A felkészítőkre majdnem minden végzős beiratkozott, négyen igényeltek bentlakást, egyenként helyezik el őket, külön-külön szobába.

A Plugor Sándor Művészeti Líceum is május 29-én tartja az online búcsúztatót, az osztályfőnöki órákat a szülők interneten követhetik – tájékoztatott Sebestyén-Lázár Enikő. Az igazgató elmondta, a felkészítő órák online módon is követhetőek lesznek, de a távolabbról jövő diákoknak bentlakást is biztosítanak, mert biztonságosabb ez, mint naponta utazgatni. Azt még nem tudják, hogy az élelmezésüket hogyan oldják meg, mert az étkezdék nem nyithatnak, de találnak rá módot – mondotta. A művészeti iskolában idén negyvennyolcan végeznek, az igazi ballagási ünnepséget június 19-re tervezik. Nagy Noémi a zene osztályban ének szakos, számára igen szokatlan módon történt a felkészülés az egyetemi felvételire, hisz személyesen nem találkozhatott a tanárával, online mutatta be énekszámait és beszélték meg utána telefonon, hogy mi volt jó és mi az, amin még javítani kellene. Lapunknak elmondta, kezdetben nehezen fogadta el, hogy nem lesz ballagás, de most már a vizsgákra összpontosít és reménykedik abban, mégis engedélyezik később a kicsengetést. A tablójuk elkészült, a fotózás március elején volt, még a szükségállapot előtt.

Négyféle ballagási forgatókönyvvel készül a Székely Mikó Kollégium attól függően, hogy száz, háromszáz vagy ötszáz fő részvételét engedélyezik június 15. után. Kondor Ágota igazgató a negyedik változatot, az online búcsúztatót tartalékmegoldásnak nevezi, nem szeretné, ha csak erre lenne lehetőség. A Mikóban három osztály végez, a nyolcvanhét tizenkettedikesből csak heten jelentkeztek a felkészítőkre, a többség az online órákat választotta, a nyolcadikosok ellenben inkább bejárnak a felkészítőkre. Ezt a szülőkkel közösen döntik el, van, aki nem engedi a gyermekét, hogy bejárjon naponta az iskolába. A nyolcadikosok évzárójára is gondoltak, június 19-ére szerveznék meg az iskola udvarán, akár úgy is, hogy minden osztály számára külön-külön. Nem lehet a diákokat csak úgy szélnek ereszteni, meg kell adni az ünnepélyességét a búcsúnak – szögezte le Kondor Ágota. A diákok biztonságáért itt is mindent előkészítettek, a felkészítőkre kisebb csoportokban mennek be a tanulók az iskola díszbejáratán, ahol megkapják a maszkot, lázat mérnek nekik, és tanár kíséri őket a kijelölt osztálytermekbe. Mivel a Református Kollégiummal közös épületben működnek, jól meghatározott útvonalak lesznek, hogy ki hol közlekedik, a refisek a kapun mennek be, nem találkoznak a mikós diákokkal. Lapunk érdeklődésére Berekméri Annamária igazgató elmondta, az egyházi záróvizsgát már megtartották, ezt országosan egyeztették a többi református kollégiummal, szakdolgozatot csak a teológiai osztály diákjainak kellett készíteni, az érettségi ugyanúgy zajlik, mint a többi iskolában. Az ötvenhét végzős közül mindenki jelentkezett a felkészítőkre, a körülmények adottak, a biztonsági előírásokat minden szempontból be tudják tartani – mondotta. Tablót és kicsengetési kártyát készítettek, az online ballagást június 12-re tervezik, de inkább tartanának hagyományos kicsengetést az iskola udvarán, vagy ha lehetséges, a templomban vagy annak udvarán június 28-án.

Héjja Tímea a Mikes Kelemen Elméleti Líceum diáktanácsának elnöke volt két évig, de a középiskola mind a négy évében tevékenykedett a tanácsban, a diáktársaival végzett közös munkákra nagy örömmel emlékszik vissza. Lapunknak elmondta, nehezen fogadta el, hogy végzősként nem volt része olyasmiben, ami a tizenkettedik osztályt általában jellemzi, nem volt felkészülve arra, hogy egyik napról a másikra meg kellett válnia osztálytársaitól, nem találkozhattak a megszokott helyeken, és elmarad a Széchenyi-bál, ami hagyományosan a végzős diáktanácsosok utolsó közös rendezvénye. A Mikes-iskolában három osztályban nyolcvanheten végeznek, eredeti terv szerint május 30-án tartották volna a kicsengetést, ha lehetőség lesz rá, június 28-án lesz a ballagás. Online búcsúztatót nem szerveznek, de a tabló elkészült, igaz, csak a diákok fotói a jelenlegiek, a tanárok esetében a tavalyi fényképeket használták – tájékoztatott Már István igazgató.

Sepsiszentgyörgy tizenhárom iskolájában hatszázötven nyolcadikos és közel hatszáz középiskolai végzős és a beosztott tanárok számára kell biztosítani a koronavírus-járványra való tekintettel a biztonságos körülményeket a felkészítők és a vizsgák idejére – tudtuk meg Sztakics Éva alpolgármestertől. A maszkok, fertőtlenítőszerek, fertőtlenítőszőnyegek, lázmérők mellett az önkormányzat az egészségügyi felügyeletet is biztosítja. Az óvodák, bölcsődék és iskolák egészségügyi alkalmazottjai révén az említett időszakban két általános orvos, négy fogorvos és huszonöt asszisztens teljesít szolgálatot az iskolákban. Az alpolgármester úgy véli, minden feltétel adott ahhoz, hogy az iskolák betartsák a biztonsági előírásokat, ami ebben az időszakban a legfontosabb mindenki számára.