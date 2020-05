Keddi pörgés a könyvtárban

Nem csak a járványtani helyzet tette lehetővé, de az olvasók igénye is megkövetelte, hogy újrainduljon a Bod Péter Megyei Könyvtár olvasószolgálata: tegnap, a nyitás első napján a régi világbeli keddi napokhoz (a könyvtárban ez a hét első munkanapja a közönséggel) hasonló volt a jövés-menés, a délelőtt folyamán több mint ötvenen hoztak-vittek könyvet, de olyan is akadt, aki végre beiratkozhatott a könyvtárba.

Szigorú, de olvasóbarát szabályzatot dolgozott ki az elkövetkező időszakra a Bod Péter Megyei Könyvtár: az olvasókat az épület oldalánál, a csigalépcsős kiskertnél fogadják (ennek előnye, hogy a könyvtárba menőknek nem kell maszkot viselniük, valamint a lázmérés procedúráján sem kell átesniük), itt lehet leadni a visszavitt könyvet, átvenni a kölcsönzésre kiszemelt olvasnivalót. A könyvtár természetesen nem számol késedelmi díjat azokra a kikölcsönzött könyvekre, melyek visszaviteli határideje az intézmény kényszerű zárási ideje alatt járt le.

A kölcsönzésben nagy segítséget jelent az előjegyzési módszer: telefonon vagy e-mail-ben jelezhetik előre igényüket az olvasók – ennek előnye, hogy a könyvtár munkatársai idejében előkészíthetik a kért könyvet, melyet majd azonnal át tudnak adni az olvasónak. Egy új jelzés is üzemel a kölcsönzésnél: mivel visszavitelük után a papír borítójú könyveket három napra, a műanyag borítású dokumentumokat (CD, DVD) hét napra elkülönítőbe kell helyezni, ha épp ezek közül szeretne valaki kölcsönözni, „könyv karanténban” feliratú visszajelzést kap. Nyilván, az elkülönítés lejárta után ezek a könyvek is újra kölcsönözhetőek.

Ha nem is nagy, de mindenképp számottevő volt a pezsgés tegnap a könyvtárban. Többnyire folyamatosan sorban álltak az emberek a csigalépcsős kiskertben, vittek is vissza könyveket, kölcsönöztek is. „Egy átlagos keddi napnak megfelelő a forgalom”, mondta el érdeklődésünkre Szonda Szabolcs, a könyvtár vezetője. Felnőttek és gyerekek, határozott igényűek és új olvasmányélményre vágyók egyaránt felkeresték az intézményt, utóbbiaknak ugyan nincs még lehetőségük a polcok közt böngészni, hogy hátha felkelti valami az érdeklődésüket, de a könyvtár munkatársai szívesen ajánlanak könyvet, bármilyen témájút, bármilyen életkornak.