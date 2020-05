Nyitott Akadémia

Erőforrásaink – Megküzdés a nehéz helyzetekkel címmel ingyenes online program ma 16 órától: Jakobovits Kitti: Gyógyító szövegek – Hogyan segíthet rajtunk az irodalomterápia?, Herner Dorka: Krízistükör – Láthatóvá vált régi problémáink, Lukács Liza: Kötődési típusok és a stresszkezelés, dr. Kádár Annamária: Hogyan küzd a mesehős, és mit tanulhatunk tőle?, Pál Ferenc: Amikor már eljutottunk a falig – Kommunikáció krízishelyzetekben, prof. dr. Bagdy Emőke: Poszt­traumás fejlődés.

A beszélgetéseket csak a megadott időpontban, regisztráció alapján lehet megtekinteni. Jelentkezni a Nyitott Akadémia honlapján, a nyitottakademia.hu/eroforrasaink oldalon lehet.

Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy apróhirdetési, illetve reklámirodánk hétfőtől csütörtökig naponta 9–13 óráig tart nyitva. 13 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Ennek szövegét, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, és várják meg a visszaigazolást. A szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Kézdivásárhelyi és felső-háromszéki hirdető ügyfeleink hívják Iochom Ildikót a 0745 390 616-os telefonszámon. Megértésüket köszönjük. Háromszék

Hitvilág

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET. Szabadtéri istentisztelet lesz pünkösd vasárnapján 11 órától Sepsiszentgyörgyön az evangélikus gyülekezet Dohány utca 6. szám alatti Diakóniai Házának udvarán.

KATOLIKUS SZENTMISÉK. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánia udvarán hétköznaponként 7.30 és 18 órától, vasárnap 9, 12 és 18 órától mutatnak be szentmisét. A Krisztus Király-templom sekrestye felőli bejáratánál a szentmisék programja: hétfőn 17 órától, keddtől péntekig 7.30 és 17 órától, szombaton 17 órától, vasárnap 10.30 és 17 órától. A védőmaszk viselése és a távolságtartás szabályainak betartása kötelező.

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK. Sepsiszentgyörgyön május 27–30. között a Vár­templomi Református Egyházközségben naponta 18 órától tartanak szabadtéri istentiszteleteket, amelyeket a gyülekezet Facebook-oldalán élőben is közvetítenek. A Szemerjai Református Egyházközségben naponta 18 órától tartanak online istentiszteleteket. A Belvárosi Református Egyházközségben május 25–30. között 18 órától kezdődnek az élő online istentiszteletek. A Gyöngyvirág utcai Református Egyházközségben május 25–30. között mindennap szöveges áhítat a gyülekezet Face­book-oldalán.

Összetartozunk, számontartalak, felhívlak!

A katolikus Háló mozgalom (halo.hu/1155) több mint 30 éve épít határokon átívelő magyar–magyar közösségi kapcsolatokat a Kárpát-medencében ökumenikus szellemiségben. Az erdélyi Háló-iroda Csíksomlyón működik, vezetője Csobot-Györgydeák Szabolcs. A mozgalom három éve kezdeményezte, hogy a Nemzeti Összetarozás Napjára, a szétszakítás, a trianoni békediktátum évfordulóján vegyük számba és szólítsuk meg anyanyelvünkön a határokon túli, különösen a szórványban élő barátainkat, ismerőseinket. Mindenképpen élő szóval tegyük: telefonáljunk vagy használjuk az internetes lehetőségeket, közösségi felületeket. A határtalan szeretet hangján fonjuk be a Kárpát-medencét, megerősítve kapcsolatainkat és nemzettársainkat. Kezdeményezésükhöz a közösségi oldalukon is csatlakozhat: facebook.com/events/2908764159191479. Várják a visszajelzéseket, élményeket a trianon@halo.hu e-mail-címen.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 9–12 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0267 708 465. Előjegyzés alapján a Szász Dent is vállal sürgősségi ellátást az 1918. december 1. úti 1-es tömbház F lépcsőházában található klinikán. Telefon: 0766 698 161.

Röviden

IVÓVÍZ. Javítási munkálatok miatt ma 8.30–14 óráig felfüggesztik az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön is a Nicolae Colan utca 1-es számnál az ANL-tömbháznál, és a 3-as szám A, B és C lépcsőházaiban; a Iosif Popovici (Tulipán) utcai 39-es tömbház A, B, C lépcsőházaiban, a 38-as tömbház A, B, C, D lépcsőházaiban és az 50-es tömbház A, B, C, D lépcsőházaiban, a Krizantém utcai 49-es tömbház A, B lépcsőházaiban; a Gyöngyvirág utcai 47-es tömbház D lépcsőházában, a 35-ös tömbház A lépcsőházában, a 36-os tömbház A, B lépcsőházaiban; a Tavirózsa utcai 14-es és 16-os ANL-tömbházban, valamint a Nicolae Colan Általános Iskolában és a Nicolae Colan Óvodában.

SZOCIÁLIS LAKÁSOK. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Közösségi Támogatási Igazgatósága felhívja a lakosok figyelmét, hogy június 30-ig lehet benyújtani a Sepsiszentgyörgy területén lévő szociális lakásokra vonatkozó kérelmeket.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában folytatja szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A körülményekre való tekintettel a jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél címébe kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és felcímzett válaszborítékot is.

HIVATALI PROGRAM A RENDŐRSÉGNÉL. Újra igényelhető erkölcsi bizonyítvány ma 8.30–12 és 14–16 óráig, pénteken 9–12 óráig. A közlekedésrendészet programja: ma 9–12 óráig, pénteken 10–13 óráig.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán az Agora Panzió előtt, illetve a mézet árusító asztalnál a Tega külső irodája közelében hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő vizsgálja át a gyűjtött gombákat és ad szakmai tanácsot. A szolgálat ingyenes.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

JEGYVISSZAVÁLTÁS. A Budapesti Operettszínház májusra halasztott kovásznai előadása is elmarad. A megvásárolt jegyek visszaválthatók május 30-ig naponta 8–14 óráig a művelődési ház pénztárában. Telefon: 0267 340 394, 0762 674 516, e-mail: culturacv@gmail.com.