Életet felfedező kisgyermekként a világ, amely körbevesz, egy hatalmas csoda. Aztán, ahogy az idő telik, a csodákat megkérdőjelezi a már kamasszá, fiatallá érett gyermek. Lesznek csodák, amelyekre talál magyarázatot, a megmagyarázhatatlanok ellen tiltakozik, elzárkózik előlük. De az idő itt nem áll meg. Minél jobban telik, annál jobban nyit az ember ismét a csodák felé, és ismét felfedezi Isten keze munkáját. Ezt látom saját magamon is. Minél idősebb leszek, annál több isteni csodát vélek felfedezni a saját és embertársaim életében, a környezetemben, a természetben. Isten – akár közvetlenül, akár mások által – csodát tesz nap mint nap.

Csoda minden virradat, amelyet megláthatunk, egy mosoly a gyermekünk arcán, csoda az, amikor a célunkat elérjük, csoda lehet egy kibékülés, gyógyulás, túlélés, elengedés, megszerzés, és még sorolhatnánk. És csoda az ünnep is, így pünkösd ünnepe is.

Ha nem hiszünk ezekben a „mindennapi” csodákban, ha nem érintik meg szívünket, akkor cselekvésre sem indítanak. Márpedig az isteni csoda lényege többek közt az, hogy hitet ébresszen az emberi szívben és mozgósítsa az embert.

A Szentlélek kitöltetésének csodája is azért történt, hogy az emberek hitre jussanak és megkeresztelkedjenek. És az nem csak akkor és ott történt meg, hanem ez mindennap megismétlődik. Mert bizony a Szentlélek azóta is munkálkodik, és ennek csodája érződik. Hányszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy nem tudunk dönteni, de egyszerre mégis megváltozik valami! Hányszor keresgéljük a megfelelő szavakat, s hirtelen rátalálunk! Hányszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy úgy érezzük, megbénít a pánik, de aztán mégis sikerül legyőzni azt! Hányszor teszünk valamit úgy, hogy nem tudjuk, miért tettük, és később látjuk annak eredményét! Ez mind-mind a Szentlélek munkája. Jó érzés ezt tudatosítani, és még jobb érzés ezért imádkozni. Imádkozni azzal a Szentlélekkel, aki „esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodással” (Róm 8,26), aki megigazítja a mi imádságainkat, aki miatt meghallgatja az Atya a mi kiigazított kéréseinket.

A Szentlélek csodája idén is – a járvány ellenére is – elő van készítve nekünk. Pár nap, és megemlékezhetünk róla. Felfedezhetjük benne azt, hogy ez maga a valóság, és azt is, hogy ez egy hatalmas ajándék, mely által jobbá válhat az élet, tisztábbá a lélek és igazabbá az imádság!

A Szentlélek ajándékával élni kell, és tovább is kell azt adni. Élni és továbbadni úgy, hogy mindenki megláthassa: veled történt valami, mintha kicseréltek volna, mintha más szívet kaptál volna! Hadd kívánják meg mások is ezt az ajándékot tőled!

Így legyen egy életet megváltoztató, áldott pünkösdi ünnepe mindannyi­unknak!

Marosi Tünde