Még több kedvezményezett

A döntés értelmében a 2500 lejes pótlékot az időseket, gyermekeket vagy fogyatékkal élőket és más sérülékeny kategóriákat ellátó magán és állami szociális intézmények személyzete is megkapja a szükségállapot teljes idejére. Részesül a pótlékból továbbá a családorvosi rendelők, orvosi laboratóriumok, orvosi képalkotó központok, járóbeteg-szakrendelők, gyógyszertárak és fogászati rendelők, valamint azon egészségügyi szolgáltatók személyzete is, amelyek a szükségállapot ideje alatt is folytatták tevékenységüket, és szerepelt a nyilvántartásukban vagy kezeltek olyan pácienst, aki fertőzésgyanús vagy koronavírus-fertőzött volt, illetve ha az alkalmazottak megfertőződtek munkavégzés közben. Jogosultak a pótlékra azok az iskolaorvosok és egészségügyi asszisztensek is, akik karanténban levő személyeket láttak el.