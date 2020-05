Csak lassan enyhül az a bezártság, amit a koronavírus-járvány hozott ránk, és amelynek következtében egyik napról a másikra megváltozott az életünk. Az egyházak a szükségállapot idején nem tarthattak templomi istentiszteleteket, a világhálón és a rádióban azonban jelen voltak, és a közösség rászoruló tagjaihoz is elértek, most pedig az újranyitásra, szabadtéri istentiszteletekre készülnek, amelyeknek különös hangsúlyt ad, hogy pünkösd ünnepe következik. A rendkívüli helyzetről Zelenák József sepsiszentgyörgyi evangélikus lelkész beszélt lapunknak.

Nehéz időszak volt ez, nagyon remélem, hogy a fokozatos feloldások valami jobbat hoznak az életünkbe – magyarázta Zelenák József. – A bezártság alatt a templom is üres volt – az istentiszteleteket online üzemmódban tartottuk meg –, de a hivatalba bejártunk mindennap, és egyéb tevékenység is került. Egyházunk minden délután 6 órakor közös áhítatot tartott, amelybe Erdélyből és Bukarestből is bekapcsolódtak a hívek, lelkészek. Szóltak a harangok, és közösen imádkoztunk. Vasárnaponként országos istentiszteletek is voltak, Sepsiszentgyörgyön pedig saját közösségi oldalunkon futottak, és ezeket helyi rádióadó is közvetítette. A hívek zömével telefonon tartottuk a kapcsolatot, az idős családoknak bevásároltunk: gyülekezeti szinten saját diakóniai szolgálatunk, az Irgalmas szamaritánus szervezet önkénteseivel, de bekapcsolódtunk a helyi önkormányzat által kezdeményezett, egyházi és civil szervezetek együttműködésével működő programba is, amely a Vöröskereszt irányításával látta el a város idős polgárait a szükséges javakkal. Mentünk, mert úgy éreztem, ott a helyünk, segítenünk kell a bajban levőknek.

A legmegterhelőbb feladat a temetés volt. Azt, hogy az elhalálozottat legtöbb hat személy kísérheti el az utolsó útjára, a hozzátartozóknak és a lelkésznek sem volt egyszerű megélni. De olyan is volt a járvány elején, amikor ötvenfős összejöveteleket még lehetett tartani, hogy az elhunytnak épp a családja nem vehetett részt az édesapa végtisztességén, mert karanténban voltak; ez minket is megviselt. Nagyon rossz érzés az is, hogy az emberekbe annyira beleverték a félelmet, hogy sok idős most sem mer kijönni a házából. Valószínűleg el kell még telnie valamennyi időnek, amíg rájönnek, hogy most már lehet mozogni, ismét részt lehet venni a közösségi életben. Ez sem lesz olyan, mint a járvány előtt, a templomba egyelőre nem mehetünk, de a pünkösdi istentiszteletet megtartjuk: a Dohány utca 6. szám alatt, ahol idővel óvodát fogunk működtetni, elég nagy az udvar ahhoz, hogy a megfelelő távolságtartással összegyűljön 50–60 hívő. A vasárnapi istentiszteletekkel is oda költözünk, amíg a korlátozásokat fel nem oldják. A nehéz időszakon már túl vagyunk, reméljük, hogy ezután fokozatosan enyhül a szigor, és valami jobb jön a sok megpróbáltatás után – vélekedett Zelenák József.