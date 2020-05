Kinyitottak a képtárak Kovásznán

Ha lassú lépésekben is, de újraindul a kulturális élet Kovásznán. Megnyitották a Kádár László Képtárat, látogatható a Gazdáné Olosz Ella Képzőművészeti Galéria is. Mindkét helyszínen kötelező az óvintézkedések betartása, a látogatóknak maszkot kell viselniük, egymás között kétméteres távolságot kell tartaniuk. Sajnos, a nagyobb előadások továbbra is elmaradnak – tudtuk meg a városi művelődési ház tájékoztatójából.