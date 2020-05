Online gyermeknap Sepsiszentgyörgyön

A kicsik járvány idején is játszani akarnak, ezért a Kónya Ádám Művelődési Ház az idén is szervez gyermeknapi mulatságot, az előző években sikeresnek bizonyult minta szerint, de a távolságtartási szabályok miatt rendhagyó módon: az intézmény közösségi oldalán.

A Gyermeknapok másként 2020 eseménybe a családok otthonról kapcsolódhatnak be, a műsor reggel tízkor hangszerek párbajával kezdődik, és este hétkor a Szent Anna-tó legendájáról készült mikós táncjátékkal végződik. Közben pedig óránként, sőt, két ízben az óra közepén is új szórakozást kínálnak: lehet virtuális sétát tenni a vadászati múzeumban, mesét hallgatni, sőt, bele is kapcsolódni, bábszínházi és színházi előadást nézni, táncolni, tornászni és kézműves-tevékenységet is végezni a nap folyamán. Koncert is lesz, a Veronaki együttes Gőgös Gúnár Gedeon zenés feldolgozásával várja a közönséget a virtuális térben. De addig sem kell tétlenül várni: a szervezők rajzversenyt is hirdettek az óvodások és kisiskolások számára, és erről még senki nem maradt le: május 29-ig fogadják a Csukás István mesehőseit megjelenítő munkákat. (demeter)