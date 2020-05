A magyarellenes nemzetstratégia pillérei

Ennél is nagyobb hangsúlyt kapott azonban a magyar gazdaságfejlesztési program kérdése, amelyet a bukaresti média úgy állít be, mintha a magyar kormány nem hozná a pénzt Romániába, hanem vinné azt. Jellemző módon ezt is összekapcsolják a korrupciós ügyei miatt rendkívül népszerűtlen, azóta börtönbe zárt volt szociáldemokrata vezér, Liviu Dragnea nevével, mintegy sugalmazva, hogy itt bizony csakis valami árulásról, lopásról lehet szó. Balga igyekezetükben észre sem veszik, mennyire szánalmassá válnak, amikor azt sérelmezik, Budapest csak a magyarlakta térségekbe irányítja a pénzt – mintha bizony a magyar kormány feladata lenne gondoskodni például a jóformán kiürült Vaslui térségének felzárkóztatásáról.

Több hét eltelte után immár kétséget kizáróan kijelenthető, hogy az államfő minősíthetetlen megnyilvánulása olyan lavinát indított el, amelynek a vége még nem látszik, de célpontja világos, és egyre jobban körvonalazható azon stratégia is, amelyhez a román államhatalom folyamodott asszimiliációra törekvő politikája újabb szakaszában. Eme stratégia több pilléren nyugszik: egyik fontos eleme a román közvélemény magyarok ellen való hangolása – de minthogy mégsem a kilencvenes években vagyunk, és a román társadalom jelentős része éppen ennyire olcsó trükkökkel talán nem beetethető, a hangulatkeltés elsősorban Magyarország-ellenes, Orbán Viktor karakán, az európai fősodortól elütő, a nemzeti érdeket előtérbe helyező politikáját igyekeznek démonizálni. Szinte nincs olyan nap, amikor a román sajtót ne árasztaná el különféle félinformációkra, hazugságokra alapuló, Magyarország negatív színben való feltüntetését célzó hír. Fontos síkja ezen új stratégiának a magyar közösség gazdasági megerősödésének gáncsolása is: immár nem csak úgy, mint eddig, hogy tudatosan elsorvasztják a magyarlakta térségek infrastruktúráját, hanem például Budapest gazdaságfejlesztési programjának akadályozásával is. A stratégia politikai vetülete pedig az RMDSZ elszigetelését célozza, a magyarellenes lavina beindulta után ugyanis aligha van olyan parlamenti párt, amely hajlandó tárgyalni a megbélyegzett, „szalonképtelenné” tett szövetséggel.

Eme összehangolt támadássorozat közepette az egyetlen lehetséges válasz az összezárás. Hasonlóan összetett stratégia mentén kell ellensúlyozni a román média magyarellenes propagandáját, folytatni az Erdélyben, Székelyföldön élő közösség gazdasági megerősítését célzó projekteket, keresni azokat a partnereket, akik nyitottak lehetnek igényeink iránt, ország-világ előtt leleplezni a román államhatalom kétszínű, hazug és magyarellenes politikáját.