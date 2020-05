Maszkok a vizsgázóknak

Lapunk érdeklődésére Kondor Ágota, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium igazgatója elmondta, iskolájuk ezer maszkot kapott a helyi önkormányzattól és ezerkétszázat a tanfelügyelőségtől, de ez messze nem elég a kéthetes felkészítő és a vizsgák idejére, mivel minden diáknak érkezéskor és elmenetelkor is adni kell maszkot, ami száz tanuló esetében tíz nap alatt kétezer védőeszközt jelent, ennél alig valamivel több a készletük. Ha a két évfolyamról minden diák jelentkezett volna a felkészítőkre, nem is lenne elegendő, de így is nagy a hiány, mivel az érintett tanároknak is biztosítani kell a napi két maszkot, és majd a vizsgák idejére is diáknak, pedagógusnak egyaránt. Bíznak abban, hogy menet közben a minisztérium betartja ígéretét és leszállítják a szükséges mennyiséget. Egyelőre azonban elbukott az erre vonatkozó közbeszerzési eljárás, a szaktárca újabb kiírással próbálkozik.

A maszk viselete kötelező a felkészítők és vizsgák alatt, az érintett diákok létszámából könnyű kiszámítani, hány darabra van szükség megyeszinten. A megyei tanfelügyelőség közlése szerint Háromszéken 2026 nyolcadikost, 1409 tizenkettedikes diákot várnak vissza az iskolákba, ez összesen 3435 vizsgára készülő tanulót jelent, akikkel együtt több mint 1200 felkészítő, felügyelő tanár biztonságát kell szavatolni.