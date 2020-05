A dr. Roșu Mátyás orvos igazgatóval közösen tartott tájékoztatón ismertették a tegnap déli jelentés adatait. Hat gyanús esetről számoltak be, nincs közöttük kiskorú, a tíz fertőzött közül egy pácienst kritikus állapotban kezelnek az intenzív osztályon, ketten a brassói kórházból kerültek Sepsiszentgyörgyre sebészeti patológiával. Az elmúlt hét nap alatt húsz gyógyultat hazaengedtek, akiknek egymás utáni két koronavírustesztje negatív volt. Roșu doktor kiemelte, az utóbbi időben csökkent a fertőzöttek száma a megyei kórházban, az intenzív terápián kezelt betegen kívül a többiek könnyű esetnek tekinthetők. Az intenzív osztályon ellátnak egy másik, nem fertőzött beteget is, aki szeptikémiás, azaz általános fertőzésben szenved, lélegeztetőgépre szorul, súlyos az állapota – mondotta. Az orvos igazgató hangsúlyozta, május 19. óta nem utaltak be sepsiszentgyörgyi fertőzöttet a megyei kórházba, két gyanús eset utólag pozitívnak bizonyult. Dr. Roșu Mátyás megismételte korábbi véleményét, miszerint a tünetmentes fertőzötteket nem kellene kórházba utalni, és beszámolt arról az országos kezdeményezésről, amelyet közel kétezer orvos írt alá annak érdekében, hogy ez így is legyen, a dokumentumot eljuttatták a parlament egészségügyi bizottságához és az egészségügyi miniszterhez.

A járványügyi helyzet további kezelésével kapcsolatban András-Nagy Róbert elmondta, a fertőzőosztály épületében fogják ellátni a koronavírussal fertőzött betegeket és a gyanús eseteket, június végéig elkészül a kórház udvarán az a konténersürgősség, amely az említett kategóriájú páciensek fogadására és ellátására lesz alkalmas, eközben a főépületben fokozatosan visszaáll a korábbi állapot, lépésről lépésre indítják el a különböző osztályokon a beutalásokat.

Lakossági panasz nyomán szóvá tettük, hogy másodszor jelzik tüdőgyógyászati kezelésre szoruló betegek hozzátartozói, hogy a megyei kórházban nem fogadják be a beutalóval oda küldött családtagjukat, amit dr. Sipos András tüdőgyógyász is megerősített, hangsúlyozva, az általa küldött betegek mind súlyos esetnek számítanak. Az orvos igazgató elmondta, a tüdőgyógyászati osztály jelenleg csökkentett ágylétszámmal működik a koronavírus-fertőzéssel gyanúsított esetekkel egy épületben, de elkülönítve, valóban csak a nagyon súlyos eseteket tudják beutalni, de a beutalások minden osztályon csökkennek majd a korábbihoz képest, mivel be kell tartani a biztonságos előírásokat.

Újságírói kérdésre válaszolva András-Nagy Róbert elmondta, tudják, hogy a kézdivásárhelyi kórház túlterheltté vált a megszaporodott feladatok miatt, szerinte ez a rendszer hibája, át kellene gondolni, hol mire van szükség. Példaként hozta fel, ha a kézdivásárhelyi kórházban bővíteni kell az oxigénellátást, akkor azt meg kell tenni, ha a baróti kórháznak kellene két-három intenzív terápiás orvos, akkor ide kell hívni rezidens szakorvosokat. Jelenleg a megyei kórház tizenöt alkalmazottja dolgozik ideiglenesen a céhes város kórházában, amikor segítséget kérnek, megkapják – mondta a menedzser. Szerinte minden kórháznak le kellene vonnia a következtetéseket a jelenlegi helyzetből és megyénként, régiónként, országosan kellene pótolni a rendszer hiányosságait.