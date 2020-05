Kitartóan lassul a járvány

Az Országos Kommunikációs Törzs legutóbbi közlése szerint egy nap alatt ismét enyhén nőtt országosan a koronavírus-fertőzöttséggel frissen azonosítottak száma, ezzel párhuzamosan látványosan megugrott a gyógyultnak nyilvánítottaké. Ez egyben azt is jelenti, hogy tovább zsugorodott az aktív fertőzöttek csoportja. Jó hír az is, hogy 24 óra alatt számottevő mennyiségű tesztet sikerült elvégezni.

A szerda déli helyzethez képest 32-vel nőtt a napi szinten igazolt fertőzöttek száma, miután összesen 197 személy szervezetében azonosították a kórokozót. Annak ellenére, hogy ez a szám magasabb, mint az előző két napban regisztrált új esetek száma, biztató, hogy a hétfőn és vasárnap nyilvántartásba vett 213 új esettől még így is elmarad.

A járvány romániai megjelenése óta azonosított fertőződések száma a legutóbbi hivatalos adatok alapján 18.791 volt, az igazolt esetek közül 12 629 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak (egy nap alatt 467 koronavírusos pácienst). Az aktív esetek száma így csütörtök délre ötezer alá – egész pontosan 4993-ra – csökkent, 220-al kevesebben küzdöttek a betegséggel, mint szerdán.

A hatóság adatai szerint Kovászna megyében negyedik napja nem azonosítottak új esetet. A járvány kezdete óta a megyében 230 koronavírusos fertőzés fordult elő, ezek túlnyomó többsége már a gyógyultak statisztikáiban szerepel. Hargita és Maros megyében az elmúlt napokban szintén tartósan tíz alatt volt az újonan azonosított fertőzöttek száma. Az összes esetszámot tekintve az országban továbbra is Suceava megye és Bukarest vezeti a statisztika képzelt rangsorát. Suceava megye közel három és fél ezres esetszámával továbbra is a járvány által leginkább sújtott övezet, a fővárosban tegnapra sem lépte át az 1900-at a regisztrált fertőzöttek száma. A többi megye továbbra is jóval az ezres esetszám alatt van.

A járványos betegséggel összefüggésben országos szinten ma délig összesen 1229-en vesztették életüket, tíz újabb halálesetet jelent a szerdai közléshez képest. Az ország különböző kórházaiban a jelentés időpontjában összesen 182 koronavírussal fertőzött személyt ápoltak intenzív osztályon. A kommunikációs törzs szerint a járvány kezdete óta elvégzett tesztek száma csütörtök délre elérte a 410 ezret.

A tájékoztatás időpontjában 3712 személy tartózkodott hatósági karanténban, ami látványosan kevesebb, mint a szerdán közölt 4935-es szám. Valamivel több mint hatezerrel gyarapodott viszont az otthoni elkülönítésben, orvosi megfigyelés alatt lévők száma, mely a szerdai 82 655-ről 89 ezer fölé kúszott. Emellett szinte kétszer annyi (119) személyt helyeztek hatósági karanténba, vagy hosszabbították meg esetükben a kötelező elkülönítés időtartamát a lakhelyi vagy a hatósági elkülönítésre vonatkozó előírások megszegéséért, mint egy nappal korábban.

A jelzett időszakban a rendőrség és a csendőrség 181.250 lej értékben majdnem százzal több (214) bírságot rótt ki a járvány leküzdésére irányuló intézkedések megszegése miatt. Újabb két esetben indítottak bűnvádi eljárást a járvány elleni küzdelem meghiúsításának ügyében.