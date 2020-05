Június elseji kezdettel a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások további lazítását jelentette be Klaus Iohannis. Az államfő a kormány tagjaival folytatott egyeztetések után közölte: bizonyos óvintézkedések betartásával kinyithatnak a kerthelyiségek. Szintén június elsejétől látogathatóak a strandok és a tengerparti napozók is, s eltörlik a települések közötti közlekedésre vonatkozó nyilatkozatkitöltési kötelezettséget.

Iohannis szerint a teraszok esetében érvényes óvintézkedéseket később közlik. A maga részéről csak párat említett, így az asztalok közötti távolság legkevesebb két méter kell legyen, illetve legtöbb négy személy foglalhat helyet egy asztalnál. A strandok, napozók esetében nem bocsátkozott részletekbe, csak annyit mondott, a jelzett dátumtól ezeket is használhatja a nagyközönség.

Az elnök jelezte továbbá, hogy a nemzetközi vasúti és közúti szállítást is újraindítják a jövő hónap elején, illetve engedélyezik az 500-nál kevesebb résztvevővel zajló szabadtéri eseményeket, előadásokat. Ezek kapcsán megjegyezte: itt is érvényesek az óvintézkedések, a nézők, hallgatók székeken ülve, a távolságtartás szabályait betartva vehetnek részt az eseményeken, a bebocsátásnál pedig szigorú egészségfelmérő ellenőrzésen esnek át. A szabadtéri sporteseményeket, versenyeket is engedélyezik június egytől, a megmérettetések egyelőre zárt kapuk mögött zajlanak, szurkolók, nézők nem vehetnek részt a meccseken. A testi kontaktust feltételező sporteseményeket ugyanakkor egyelőre nem engedélyezik.

Iohannis azt is elmondta, hogy elsejétől már a települések közötti közlekedést is teljesen felszabadítják, nem lesz szükség a saját felelősségre írt nyilatkozatokra.

Az elnök kitért még a nyolcadikosok és az érettségizők helyzetére. Az országos vizsgát a korábban bejelentett ütemterv szerint szervezik meg. A nyolcadikosok képességfelmérő vizsgái június 15-én kezdődnek, azoknak a tanulóknak pedig, akik ezekben a napokban betegek, illetve lakhelyi vagy hatósági karanténban lesznek éppen, június 29-étől lesz alkalmuk pótolni az elmaradt vizsgát. Az államfő leszögezte, a hasonló helyzetben levő érettségizők az augusztusi pótérettségin pótolhatják majd az elmaradást.

Iohannis ugyanakkor továbbra is óvatosságra és a szabályok betartására intett mindenkit. „Ma is csaknem 200 új esetünk van, és majdnem kétszázan vannak intenzív terápiás osztályon. Tehát még nem mondhatjuk, hogy jelentősen visszahúzódott volna a járvány, ezért továbbra is érvényes, hogy: figyelem, figyelem, figyelem” – fogalmazott.