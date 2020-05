Gazdasági tanács segíti Sepsiszentgyörgy fejlődését

Három vállalkozói szervezettel köt együttműködési megállapodást Sepsiszentgyörgy önkormányzata – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád polgármester. A cél a város és a térség közös erővel való fejlesztése, ezt pedig egy gazdasági konzultatív testület létrehozásával segíti a magánszféra. A jövőben az önkormányzat előre ismerteti a beruházásait, gazdasági jellegű terveit a vállalkozói tanáccsal, amely véleményezni fogja azokat, és lehetőség szerint részt vállal a megvalósításukból is. A szerződés megkötését a helyi tanács csütörtöki ülésén jóvá is hagyta.

A szervezett együttműködés ötletével a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a kis és közepes vállalkozókat tömörítő Asimcov szövetség, valamint az IT Plusz Klaszter február elején kereste fel az önkormányzatot, ahol már szintén megvolt az igény erre, a városvezetés fontolgatta egy gazdaságfejlesztési és munkahelyvédelmi program elindítását – közölte Antal Árpád. Az önkormányzatnak ugyan minden jelentős munkálatra közbeszerzést kell hirdetnie, és ezeket sokszor nyerik meg más megyebeli cégek, a helyi vállalkozókkal való kapcsolat szorosabbra fűzését mégis fontosnak tartják Sepsiszentgyörgy irányítói, mert a párbeszédet nem lehet helyettesíteni semmivel, és több szem többet lát. Ha az itt élők, a helyi jólét megteremtésében érdekeltek összeteszik az eszüket, ebből a polgármester meggyőződése szerint a város és a lakosság fog nyerni. A járvány megmutatta, mit jelent, ha közösen gondolkodunk, ezekben a hetekben mindenki egy irányba húzta a szekeret, és bár még nincs vége, a lehető legkisebb veszteséggel úsztuk meg, ami az emberi életeket és az egészséget illeti – vélekedett az elöljáró, aki szerint a következő időszakban a megélhetés biztosítására, a gazdaság ösztönzésére kell nagyon odafigyelni, ezért a városháza de minimis jellegű támogatásokkal segíti a helybeli cégeket. A három szervezettel körvonalazódó együttműködés révén a vállalkozók közvetlenül értesülhetnek arról, hogy mit tervez az önkormányzat, milyen beruházások várhatók, ezek hogyan valósulnak meg, milyen pályázati lehetőségek vannak, miért úgy történnek a dolgok, ahogy történnek – egyszóval megismerhetik „a dossziét”. Az elöljáró hangsúlyozta: a haladást illetően sok függ a központi döntéshozóktól is, a polgármesteri hivatal hiába ad ki digitális engedélyt, ha azt a különböző állami szervek nem fogadják el, de a járvány azt is megmutatta, hogy nagyon sok mindent el lehet intézni otthonról a számítógéppel, és bár ennek a jogi kerete még hiányos (és emiatt valószínűleg sok online hivatali eljárást fognak megkérdőjelezni), ebbe az irányba kell elmozdulni.

Országszinten egyedülálló a sepsiszentgyörgyi együttműködési kezdeményezés, és ez a helyi önkormányzat nyitottságát mutatja – szögezte le Édler András. A kereskedelmi és ipari kamara elnöke elmondta: a megyei tanácsot is megkeresték, ott még egyeztetnek, a megyeszékhelyen azonban már szerződéskötés előtt állnak. Ismertette a konzultatív tanács tervezett összetételét is: sorra veszik a megyében bejegyzett vállalkozásokat, kiválasztják a sepsiszentgyörgyieket, hét csoportra osztják őket (ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, turizmus, IT, kutatás, szolgáltatás), és mindegyik csoportból a két vezető (legjobb mutatókkal rendelkező) céget kérik fel arra, hogy részt vegyenek a tanácsban; ha valaki nem vállalja, mennek tovább a listán. A tagok is behozhatnak még valakit, és természetesen a három aláíró szervezet elnökei is ott lesznek. A 23 tagú testület politikailag független lesz, amely szakmai véleményezéssel és ajánlásokkal segít abban, hogy az önkormányzat gazdaságilag megalapozott döntéseket fogadjon el – hangsúlyozta. A vállalkozók a tágabb kapcsolatépítésben is érdekeltek, szívesen elkísérnék (saját költségükön, persze) a városháza küldöttségét egy testvérvárosba, vagy fogadnának máshonnan érkező üzleti küldöttséget. Az elsődleges cél azonban az, hogy Sepsiszentgyörgy és Háromszék fejlődjön, hogy az emberek és a cégek is itt költsék el a pénzüket, a helyi vállalkozások éltetéséhez járuljanak hozzá. Édler dicsérően említette a Háromszéki Közösségi Alapítvány által indított Helyi termék mozgalmat, és emlékeztetett arra, hogy a kamaránál igényelhető de minimis támogatásnál is pluszpontokat ér, ha egy vállalkozó helyben végzi a beszerzéseit.

Régi álma valósul meg az Asimcov szövetségnek ezzel a szerződéssel, amelynek minden aláírója hosszú távban gondolkodik – állítja Bagoly Miklós. A kis és közepes cégeket tömörítő szervezet vezetője szerint eddig is együttműködtek az önkormányzattal, de azzal hogy intézményesítették ezt, elkerülhetik, hogy utólag mondjanak véleményt a helyi tanács döntéseiről. Ilyen jellegű gazdasági konzultatív tanács működik többek között a magyarországi Zala megyében is, és nagyon jók a tapasztalatok, ezért bíznak abban, hogy Sepsiszentgyörgyön is sikeres lesz az együttműködés.

Ha van egy intenzív kommunikációs csatorna, lehet közösen gondolkozni, nem kell mindenki külön megoldást találjon ugyanazokra a kihívásokra – jelentette ki Bihari Béla, az IT Plusz Klaszter elnöke, aki szerint nemcsak a járvány idején, hanem azután is fontos, hogy a cégek szövetkezni tudjanak, cégcsoportot alakítsanak, mert így akár nagyobb munkákat is el tudnak vállalni. Az információtechnológiai klaszter már tapasztalta, hogy ez mekkora előny, és az csak hasznára lehet az önkormányzatnak, ha a vállalkozók önszántukból időt és energiát szánnak arra, hogy szakmai véleményt és javaslatokat dolgozzanak ki a városvezetés munkájának támogatására – vélekedett. Az IT-szektor a digitalizációs folyamatot kívánja ösztönözni, és azon van, hogy ez ne botlasztó eleme legyen az ügyintézésnek, hanem ellenkezőleg, könnyítse meg mindenki számára.