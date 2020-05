Román nacionalisták az úzvölgyi temetőben

A felhívásra válaszolva többen is jelezték, hogy csatlakoznának hozzá, fittyet hányva a vészhelyzet miatt elrendelt, települések közötti kijárási korlátozásra. Tîrnoveanunak Brassó megyeiként több megyehatárt is át kellett lépnie, ehhez bejegyzésében tett kijelentése szerint a lakhelyelhagyási nyilatkozatban „történelmi túrát” jelölt meg az utazás okaként. Az esemény ortodox papok által tartott vallási ceremóniával kezdődött. Ezúttal is felolvasták annak a 149 román katonának a nevét, akik egy – a román hatóságok által hivatalosan cáfolt – dokumentum szerint e temetőben nyugszanak.

Az ünnepségen beszédet mondott Constantin Toma, Dormánfalva polgármestere és Mihai Tîrnoveanu. Az elöljáró a közösségi hálón is közvetített beszédében a román nemzet újjászületésének jeleként értékelte, hogy visszakerült az értékek közé a hősök iránti tiszteletet. Tîrnoveanu: az egy évvel ezelőtt június 6-án (Krisztus mennybemenetelének az ortodox ünnepén) tartott hősök napját idézte, amikor mintegy ötezer román érkezett a helyszínre, akinek a temetőbe való bejutását „a piros-fehér-zöld élő lánc sem tudta megakadályozni”. Az is elhangzott, hogy a jövőben sem állíthatja meg őket senki abban, hogy belépjenek a katonatemetőbe, és leróják kegyeletüket elesett hőseik előtt. A szónok szerint az Úzvölgyében elesett román katonák áldozata nélkül nem valósulhatott volna meg a román nagy egyesülés, és nem kerülhetett volna sor a trianoni békeszerződésre sem. Tîrnoveanu köszönetet mondott a polgármesternek azért, hogy nem hátrált meg, és méltó harcot folytat Romániáért.

A rendezvény koszorúzással és szeretetvendégséggel végződött. A sírkertben tavaly felállított emlékműnél Dărmănești rendőrfőnöke is koszorúzott. A Székelyhon beszámolója szerint Tîrnoveanu még a megemlékezők megérkezte előtt már megkoszorúzta a román emlékművet, és gyertyát gyújtott a román katonáknak állított betonkeresztek előtt. Az esemény zárómozzanataként ugyanakkor a dormánfalvi polgármester két magyar kereszt előtt is gyertyát gyújtott.

Mint ismert, a Bákó megyei Dărmănești város önkormányzata tavaly áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a Hargita és Bákó megye határán fekvő katonatemetőben, melyet korábban a székelyföldi Csíkszentmárton község gondozott. A tavalyi hősök napján, június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű román ortodox felszentelésén, miután székelyek élő lánccal próbálták megakadályozni ezt. Az ügy több pernek a tárgyát képezi. (Székelyhon/MTI)