A csíksomlyói pünkösdi búcsú liturgikus programja: ma 18 órától búcsúnyitó szentmise, amelyet kihangosítanak a templom előtti térre. Az érvényben lévő rendelkezések értelmében jelenleg szabadtéren nincs létszámkorlátozás, a személyek közötti megtartandó biztonsági távolság 1,5 méter; 19–22 óráig virrasztás lesz zárt templomban. Értelemszerűen a kegytemplom éjszaka zárva lesz, nem látogatható. A hívek bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon. Szombaton 10 órától imádságos felkészülés lesz a pünkösdszombati búcsú misére, amelybe a csiksomlyo.ro oldalon kapcsolódhatnak be; 12.30-tól az ünnepi szentmisét nm. és ft. dr. Kovács Gergely érsek, a Gyulafehérvári Főegyházmegye főpásztora mutatja be a kegytemplomban (élőben közvetíti a Duna TV, az Erdélyi Mária Rádió, továbbá bekapcsolódhatnak a kegyhely honlapján és a Sze­redApp mobiltelefonos alkalmazás segítségével); liturgikus füzet is készül, amely tartalmazza a szentmise énekeit és szövegeit, amely PDF formátumban letölthető lesz a kegyhely honlapjáról); 18 órától pünkösdi előesti szentmise lesz, amelyet kihangosítanak a térre. Vasárnap ünnepi sorrendben lesznek a szentmisék, amelyekbe a kegytemplom előtti téren kapcsolódhatnak be a hívek; a 10.30-kor kezdődő szentmisét Urbán Erik OFM tartományfőnök mutatja be. Hétfőn a szentmisék ünnepi sorrendben lesznek.

Arra kérnek mindenkit, hogy a világjárvány miatt szervezetten ne zarándokoljanak a kegyhelyre. Érdeklődjenek lakhely szerinti plébániájukon, hogy a búcsúhoz kapcsolódóan szerveznek-e valamilyen otthoni imádságos programot, szentmisét, amelybe bekapcsolódhatnának. Így valósulhat meg, hogy ebben az évben a szívünkben zarándokolunk. Akik időközben magánúton, egyénileg vagy családtagjaikkal meglátogatják a kegytemplomot, kérik, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat.

Gyermeknap másként

Online interaktív mesemondás, kézműves-foglalkozás, színes rajzok kavalkádja, koncert, tánc és sportolási lehetőségek várják a gyermekeket és szüleiket a gyermeknap alkalmából Sepsiszentgyörgyön. Június 1-jén a Kónya Ádám Művelődési Ház hivatalos Facebook-oldalán létrehozott Gyermeknap másként, 2020 című eseményen több tevékenységgel várnak kicsiket és nagyokat egyaránt. A gyermekek számos színes programba kapcsolódhatnak be: elkészíthetik a saját konyhájuk elemeit, rajzfilmeket nézhetnek, interaktív mesemondást hallhatnak, táncolhatnak és kedvükre énekelhetnek. A játékok mellett lesz élő közvetítéses concert, amelyen a gyermekek Gőgös Gúnár Gedeonnal ismerkedhetnek meg. ☺ Június 1-jén 18 órától a Gyermeknap másként című eseménysorozat online színpadán az egyik jelentős fellépő a Veronaki együttes, amely a Gőgös Gúnár Gedeon című gyermekirodalmi művet dolgozta fel és adja elő.

Az online térben zajló program 10 órától kezdődik. Interaktív, alkotó és fejlesztő mesés foglalkozást vezet Benkő Éva. A Kreatű kézműves-tevékenységekkel, zöldségek, gyümölcsök varrási technikáival várja a kicsiket. Az Andrei Mureșanu Színház és a Cimborák Bábszínház művészei mesemondással és bábszínházzal színesítik a programot. Délután a Change Center funkcionális gyermektornája és a Veronaki együttes élő koncertje. A Kónya Ádám Művelődési Ház hivatalos Facebook-oldalát a Csukás István mesehősei című gyermekrajz-kiállítás varázsolja színesebbé a napot. A programot a Kincskeresők táncjátéka zárja.

Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy apróhirdetési, illetve reklámirodánk hétfőtől csütörtökig naponta 9–13 óráig tart nyitva. 13 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Ennek szövegét, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, és várják meg a visszaigazolást. A szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Kézdivásárhelyi és felső-háromszéki hirdető ügyfeleink hívják Iochom Ildikót a 0745 390 616-os telefonszámon. Megértésüket köszönjük. Háromszék

Online beiratkozás és felvételi

Románia egyetlen magyar nyelvű, akkreditált drámatagozata a következő tanévtől egy újabb kilencedikes színészosztályt indít. Az oktatási minisztérium zöld utat adott a képességvizsgák megszervezésére, így online beiratkozás és felvételi lesz a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatán is. Az online beiratkozás június 2–5. között tart. A felvételire jelentkezőnek wetransferen be kell küldenie a liceuldearta@gmail.com e-mail-címre az általa mondott/énekelt anyagok videóit a következők szerint: két vers (szabadon választott), egy próza (novellarészlet vagy mese) és egy ének (műfaji megkötés nélkül). Mindezek mellett csatolni kell a következő dokumentumokat is: a beiratkozási lapot (beszerezhető az iskola titkárságán); a születési bizonyítvány, a saját és a szülők személyazonossági igazolványának másolatát; az V–VIII. osztályos ellenőrző könyv első lapjának és a félévi lezárásokat tartalmazó lapjainak fénymásolatát, valamint egy, a szülő és a diák által aláírt, saját felelősségre vonatkozó nyilatkozatot, amely igazolja, hogy a beküldött videó­kon a felvételire beiratkozott diák szerepel. A we­transfer küldésekor üzenetként a következőt szükséges írni: felvételi/drámaosztály/a jelentkező neve. Érdeklődni hétköznapokon 8–16 óráig a 0367 401 019-es és a 0725 523 498-as telefonon.

Röviden

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételeket jelezhetik hétköznap 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

AUTÓBUSZJÁRATOK. Sepsi­szentgyörgy közszállítási vállalata, a Multi-Trans június 2-ától rendes program szerint indítja újra járatait. Az utasok a márciusi bérleteiket június 9-ig még használhatják, eddig a dátumig kell beszerezni a júniusi bérleteket a megszokott munkapontokon. A fel- és leszállás is a megszokott rend szerint történik, az első ajtón szállnak fel az utasok, felmutatva jegyeiket, bérleteiket, a hátsó ajtókat pedig csak leszálláshoz szabad használni. Az érvényben lévő szabályozások szerint az autóbuszokon a védőmaszk viselése és az egymás közötti távolság betartása kötelező. A biztonságos közlekedés érdekében egy megbízott szakcég fertőtleníti rendszeresen az autóbuszokat.

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ. A Tega Rt. folytatja lomtalanítási akcióját, amelynek részeként régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat vesznek át. Ennek keretében zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért és/vagy befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak a gondos gyűjtőknek. (A sík­üveg lomnak minősül!) A júniusi program a következő: 1. Gidófalva, Étfalvazoltán, 2. Fotosmartonos, Angyalos, 3. Kökös, Kökösbácstelek, 4. Illyefalva, 5. Aldoboly, Sepsiszentkirály, 8. Árapatak, 9. Erősd, Előpatak, 10. Hidvég, Nyáraspatak, 11. Bölön, Bölönpatak, 12. Nagyajta, Középajta, 15. Barót, Felsőrákos, 16. Bibarcfalva, Bodos, 17. Köpec, Miklósvár, 18. Vargyas, 19. Bardoc, Erdőfüle, 22. Székelyszáldobos, Olasztelek, 23. Nagybacon, 24. Magyarhermány, Kisbacon, 25. Szárazajta, Uzonkafürdő, 26. Bélmező, Márkos, Dobolló, Dobollópatak, 29. Réty, Komolló, 30. Bita, Egerpatak, Szacsva.

TALÁLT TÁRGY. Szemüveget találtak az előpataki borvízforrásnál, megtekinthető a szerkesztőség titkárságán munkanapokon 10–15 óráig.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Romulus Cioflec utcai 3-as Hygea (telefon: 0267 310 110, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), 8–12 és 16–20 óráig szombaton és vasárnap a Stadion utcai Szemerja (0267 313 942), hétfőn a Grigore Bălan tábornok úti Farmaline III. (0367 402 209); Kézdivásárhelyen hétvégén a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280); hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 9–12 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0267 708 465. Előjegyzés alapján a Szász Dent is vállal sürgősségi ellátást az 1918. december 1. úti 1-es tömbház F lépcsőházában található klinikán. Telefon: 0766 698 161. A törvényszékkel szembeni Stomatomed – dr. Mester-Nagy-rendelőben szombaton 11–14, hétfőn 12–14 óráig vállalnak sürgősségi ügyeletet. Telefon: 0755 786 178.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ műsorából: szombaton 12.30-tól Lélek szerint éljetek! – Bajcsi Tiborral; este 22–3 óráig Csíksomlyóról közvetítik a virrasztást.