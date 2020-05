Kányádi Sándor: Léggömb, pitypang, pacsirta

Így jődögéltek, jövögettek hármasban hazafelé. Mármint a nagyfiú, a kisfiú meg a nagy, piros léggömb. Az édesanyjuk, aki ugyancsak ott volt az ünnepélyen, és nagyon büszke volt az ő ügyes kisfiára, előresietett, hogy megsüsse az ünnepi ebédhez a palacsintát.

– Addig még egy kicsit sétálhattok is – szólt vissza elmenőben.

– Sétáljunk ki a Fellegvárra – kapott az alkalmon a kisfiú.

– Sétáljunk – egyezett bele a nagyfiú –, de akkor egy kicsit szaporábban sétáljunk, nehogy kihűljön majd a palacsinta.

És elkezdték szó nélkül szedni a lábukat, hogy a séta is megessen, s a palacsinta is még azon melegiben várja őket.

De akárhogy is szaporázták a lépést, azért a kisfiú szokása szerint csak kérdezgetett:

– Miért fellegvár?

– Mert vár volt valamikor.

– És fellegekből volt?

– Már hogy lett volna – mosolygott a nagyfiú –, földből volt, meg kőből. A falait körben földből hompolták.

– Hompolták?

– Hompolták, halmozták, magasították. Most már érted?

– Értem – bólintott a kisfiú.

– Na látod, okos fiú vagy te. A kapuit meg az épületeket a várban kőből meg téglából építették.

– Akkor miért fellegvár?

– Mert magasan van, lentről, a Szamos mellől úgy látszott, mintha a fellegekig érne.

– Mint a felhőkarcoló a tévében?

– Mint a felhőkarcoló. Na látod, tudod te magadtól is.

– És most már miért nincs vár?

– Mert nincs szükség rá. Mert nincs háború sem. Béke van.

– És szálloda.

– És szálloda, de még milyen szép szálloda van a régi várban.

– Mint egy felhőkarcoló.

– Csak szebb, igaz? Mert nemcsak magas, hanem széles is.

– Bizony, gyönyörű. De most menjünk inkább arra az ejtőernyős ugrótorony felé, a gyepre – mondta a nagyfiú, mert közben fölértek a tetőre.

A léggömb is meg-megugorta magát örömében. Szállni szeretett volna. De a kisfiú keményen fogta, és konokul tovább kérdezett:

– És ha nincs háború, akkor ellenség sincs?

– Nincs. Barátok vannak. Jóbarátok.

– És ők laknak a szállodában?

– Ők laknak – mondta a nagyfiú –, de nézd csak: mennyi pitypang.

Itt-ott még sárgállt egy-egy megkésett pipevirág, de nagy részük már pitypangnak öltözve mutogatta fehér bóbitáit. Mintha icipici földet ért ejtőernyők lepték volna el az ugrótorony alját és környékét.

– Pitypang, pitypang – örvendezett a kisfiú.

És ekkor megszólalt a fejük fölött egy pacsirta. Valahonnan a mezők felől parittyázhatta magát a Fellegvár egére. Talán, hogy a városi gyermekeknek is örömet szerezzen, legalább a gyermeknap alkalmával.

– Pacsirta – ámult az égre a nagyfiú –, hallod, milyen szépen szól? Nekünk énekel.

– A mi pacsirtánk – mondta ki ragaszkodását a kisfiú. – De hogy tud egyszerre énekelni is meg repülni is?

– Ez az ő tudománya – mosolygott a nagyfiú.

Zengett, zengett a pacsirta, s a játszó gyermekek mind többen kapták föl a fejüket, a magasba ámulva hallgatták a kis énekest. A léggömb is táncba fogott, hogy a kisfiú alig tudta féken tartani.

– És nem fárad el? – intett a magasba a kisfiú.

– Akkor leszáll pihenni.

– Akkor is énekel.

– Csak a magasban énekel. Csak ott tud. Erre a kisfiú váratlanul elengedte a léggömböt.

– Hogy ne kelljen leszállnia – magyarázta. – Neki adom a léggömböt, hogy abba kapaszkodjék. Pihenjen és mindig énekeljen. Nem haragszol?

A nagyfiú dehogy is haragudott. Ölbe kapta a kisöccsét, hogy annyival is magasabbról lássa: hogy száll a léggömb, milyen boldogan. Föl, az éneklő pacsirtához.

Aztán az elszállott léggömb helyett pitypangból szép láncot fűztek. Még egy kis csokor virágot is tudtak szedni az édesanyjuknak, aki éppen akkor fejezte be a palacsintasütést, amikor a fiai hazaértek.