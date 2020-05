Mezei János, az EMSZ-t létrehozó Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke tegnap online sajtótájékoztatón kijelentette: diszkriminatívnak tartja, hogy a magyar tannyelvű iskolák végzőseinek eggyel több tantárgyból kell érettségizniük, mint a román iskolát végző társaiknak. Különösen indokoltnak tartotta a kérést a küszöbönálló érettségi vizsga esetében, amikor a román nyelv és irodalom vizsga nemcsak nagyobb erőfeszítést igényel a magyar diákok részéről, hanem nagyobb egészségügyi kockázatnak is kiteszi őket. Újságírói kérdésre az elnök kifejtette, hogy azt tartaná igazságosnak, ha mind a magyar, mind a román fiatalok az anyanyelvükből vizsgáznának. Ha Szerbiában ez lehetséges, Romániában is lehetségesnek kell lennie. Azt is megjegyezte, hogy a kérés nem jelentené a román nyelv tanulásának az elhanyagolását. Mezei János elismerte, szükség van a román nyelv ismeretére, de szerinte ezt azzal is lehetne biztosítani, ha a magyar iskolákban tanuló diákok számára a másodfokú román nyelvvizsga megszerzését írnák elő. Ezt a diákok akár már évekkel korábban megszerezhetnék. Azt is jó megoldásnak találná, ha az erdélyi román diákok számára is bevezetnék a magyar nyelv tanítását, és előírnák legalább az alapfokú magyar nyelvvizsga megszerzését. Egymás nyelvét ismerve szebb jövőt lehetne teremteni Erdélyben.

Az Erdélystat.ro erdélyi statisztikai portál februárban közzétett elemzése szerint a magyar nyelven tanuló diákok tavalyi érettségi eredményei elsősorban a román nyelv és irodalom vizsga miatt maradtak el jelentősen az országos átlagtól. A román és a magyar anyanyelvűek számára azonos feltételeket támasztó román nyelv és irodalom vizsgán a magyar iskolákban végzett diákok 29 százaléka bukott meg, a jegyek átlaga pedig 5,6 volt. Ezzel szemben országosan a vizsgázóknak csupán 9 százaléka nem érte el a román vizsgán az átmenő jegyet, az osztályzatok országos átlaga pedig 7,2 volt.

Mint ismert, idén június 22–25. között tartják az érettségit, amely csak írásbeli vizsgákból tevődik össze.