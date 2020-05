„A román nép mártírjává és hősévé nyilvánítjuk Vitéz Mihályt, Havasalföld, Moldva és Erdély fejedelmét, a román nép első egyesítésében játszott jelentős szerepéért, bátorságáért és áldozatáért” – olvasható a tervezet szövegében, amely szerint május 27-én a központi és helyi hatóságok, valamint más intézmények közpénztámogatással, tudományos és kulturális rendezvényekkel adózhatnak a fejedelem emlékének. A közszolgálati televízió és rádió szintén műsorára tűzhet ezen a napon Vitéz Mihállyal kapcsolatos tematikájú programokat. A szenátus szerdai plenáris ülésén csak 15-en voltak az ülésteremben, a törvényhozók zöme online vett részt a vitákban és a szavazáson. A Vitéz Mihályra vonatkozó tervezetet a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt törvényhozóinak egy csoportja terjesztette be. A szenátus első házként szavazott, a végső döntés ebben az ügyben a képviselőházé lesz. (Agerpres)

KEVESEBB EGYENRUHÁS KÜLFÖLDRE. Klaus Iohannis államfő szerint a jövő évben a hadsereg 1940 katonája és civil alkalmazottja vállal szerepet a külföldi békemissziókban, 436-tal kevesebb, mint idén. A belügyminisztérium ugyanakkor 1940 rendőrrel és csendőrrel fog részt venni a NATO, az Európai Unió, az EBESZ és az ENSZ égisze alatt szervezett missziókban. Ez 181-gyel marad el az idei létszámtól. Erről a Legfelsőbb Védelmi Tanács ülésén született döntés. A testület elfogadta Románia 2020–2024-es időszakra szóló nemzeti védelmi stratégiáját is. A NATO-tagországok kollektív védelmére és az ország saját intézményrendszerének megerősítésére alapozó új védelmi stratégia tágabb összefüggésben a nemzetbiztonság külpolitikai, közrendvédelmi, oktatási, egészségügyi, gazdasági, környezetvédelmi, energetikai és kiberbiztonsági vetületeire is kiterjed. Románia főleg az Oroszország és a NATO viszonyának megromlásával, a terrorizmus terjedésével, valamint a hibrid hadviseléssel és a kiberbűnözéssel kapcsolatos fenyegetésekkel számol, ugyanakkor külpolitikája és biztonságpolitikája alappilléreinek tekinti az Egyesült Államokkal ápolt stratégiai partnerséget, valamint NATO- és EU-tagságát. Az új nemzeti védelmi stratégiát szavazatával a parlamentnek is meg kell még erősítenie. (MTI)

ÓVÓ BÁCSI SZEREPBEN. A koronavírus-világjárvánnyal kapcsolatos rajzokat vár Marcel Vela belügyminiszter a gyerekektől. A legjobban sikerült munkák készítői június 1-jén kérdéseket tehetnek fel egy videókonferencia keretében a tárcavezetőnek, illetve az időszak „szuperhőseinek”, orvosoknak, rendőröknek, csendőröknek, tűzoltóknak, határrendészeknek. A rajzokat Vela miniszter Facebook-oldalára kell elküldeni magánüzenetben, a szülők elérhetőségi adataival együtt. A rajzok közzétételéhez és a gyerekeknek a videókonferencián való részvételéhez a szülők hozzájárulására van szükség. „Látni akarjuk az ő szemükkel is ezt az időszakot, ennek a periódusnak a szuperhőseit és általában a világot. Azokat a rajzokat választjuk majd ki, amelyek a legerősebb üzenetet közvetítik, és ezek szerzői vehetnek részt a találkozónkon!” – írta Facebook-bejegyzésében Marcel Vela. A rajzokat péntek délig várják.(Agerpres)