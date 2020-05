Jövő héten kezdi meg működését az Erdővidéket kiszolgáló katasztrófavédelmi alegység, amely a térség önkormányzatai, a megyei tanács, valamint a háromszéki sürgősségi felügyelőség közti együttműködés révén jött létre. A beruházás költségeihez újabb jelentős összeggel járult hozzá a megyei önkormányzat, tegnapi online ülésén egyebek mellett erről is döntött a képviselő-testület.

Kovászna megye önkormányzata, Barót városa, Nagyajta, Nagybacon, Bölön, Bardóc, Vargyas köz­ség és a Mihai Viteazul Megyei Sürgősségi Felügyelőség öt éve állapodott meg arról, hogy hivatásos tűzoltóalegység épüljön Baróton, 2017-ben pedig aláírták a kivitelezési szerződést. A több mint 600 ezer lejes beruházáshoz a megyei tanács első körben kétszázezer lejjel járult hozzá, s pénzt különítettek el a térségi önkormányzatok is, ám megváltoztak a költségek, így a kiadásokat újabb százezer lejjel pótolta meg a megyei önkormányzat. Tamás Sándor elnök kiemelte, a vészhelyzet esetén egész Erdővidéket kiszolgáló katasztrófavédelmi munkapontot június 2-án adják át és ezzel működése is elindul.

Adrian Simtea megyei tűzoltóparancsnok az ülésen hangsúlyozta, olyan fejlesztésről van szó, amely révén jelentősen lerövidül a válaszidő, amíg a bajba jutott erdővidékiekhez eljutnak. A sürgősségi felügyelőség sepsiszentgyörgyi központjából két tűzoltóautót, valamint egy SMURD rohammentőt irányítanak át a baróti alegységhez, és a legénység is a megyeszékhelyről utazik majd a feladatok teljesítésére. Ennek kapcsán a tűzoltóparancsnok közölte, munkatársakra van szükségük Barótra, a kollégák átirányítása ugyanis tovább súlyosbítja a személyzethiányt. Mint elhangzott, megyeszerte gondjaik vannak a hivatásos tűzoltók számát illetően, legalább 10 százalékkal kevesebben vannak, mint amennyire szükség lenne. Ezért Simtea ismét arra buzdította az önkormányzatokat, népszerűsítsék a fiatalok körében, hogy viszonylag rövid, 9 hónapos képzést követően biztos munkahelyre és tisztességes megélhetésre lehet szert tenni a tűzoltóság munkatársaként. Szólt arról is, hogy az előző években több háromszéki fiatal is jelentkezett felvételire, ám senkinek sem sikerült bejutni a boldești-i tűzoltó altiszti iskolába. Azt már Tamás Sándor elnök fűzte hozzá, hogy nem a román nyelv ismerete okozott nehézséget, hiszen az erőnlét felmérése mellett a jelentkezőknek egyetlen tantárgyból, matematikából kell írásbelizniük.