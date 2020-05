Rendhagyó kicsengetés Kézdivásárhelyen

A Polyp Televízió által készített videóban a Gaudeamus elhangzása után Bejan András, az iskola igazgatója, Bokor Tibor polgármester, a nagy múltú alma mater volt igazgatója és Nagy-Babos Tamás magyartanár köszönti a ballagókat, majd a magyar történelmi egyházak lelkészei adják áldásukat a ballagó diákokra. Mocsáry-Gondos Beáta aligazgató az éltanulókat ismerteti, az idei évfolyamelső a XII. A osztályos Czira Borbála. Budai István, a Nagy Mózes Közművelődési Egyesület elnöke az idei Nagy Mózes-díjban részesülő tanulók névsorát sorolja fel. A rangos díjat egy kilenctagú bizottság idén Czira Borbálának, Marthi Nor­bertnek, Kinda Ágotának, Kacsó Eszternek, Orbán Attilának, Bonda Boglárnak, Tamás Fanninak, Cisar Krisztián Bogdannak és Demeter Orsolyának ítélte oda.

Bejan András igazgató abban reménykedik, hogy a nyáron lehetőségük lesz élőben, legalább zárt körben megtartani a ballagást. Az iskolacsengő 10 óra 40 perckor szólal meg a televízió Facebook-oldalán (Polyp Televízió Kézdivásárhely) és YouTube-csatornáján (Kézdivásárhely Polyp TV), majd 17.30 órakor a kábeltévés hálózaton is meg lehet tekinteni az eseményt (ismétlés szombaton 9 órától). A közösségi platformokon zajló adást az iskola Facebook-oldalán is követni lehet.

A Református Kollégium ballagása holnap lett volna a szokásos helyen, a főtéri református templomban, de a rendkívüli helyzet miatt erre nem kerülhet sor. Nem mondtak le azonban végleg a hagyományos ballagásról, amelyet június 27-én szándékoznak megtartani, ha a járványügyi szabályok azt lehetővé teszik. Azt tervezik, hogy a ballagást egy istentisztelet részeként tartanák meg, vagy a templomban, vagy az iskola udvarán. Ez attól is függ, hogy hány személy mehet be a templomba. Ha ez nem lesz lehetséges, akkor online ballagást tartanak. De optimisták, és remélik, hogy a templomi ünnepség megszervezhető lesz. Idén két osztályban 60 végzős diák ballag – mondta el megkeresésünkre Farkas Ferenc igazgató.

Kivárnak a ballagással a Gábor Áron Szakképző Líceumban is, még nem tisztult le, a megyei tanfelügyelőség álláspontja szerint ugyanis minden középiskola saját maga dönti el, hogy milyen formában tartja meg a ballagást és mikor. Az eredeti időpont május 24. lett volna. Azt tervezik, hogy az érettségi megkezdése, június 22. előtt tartanák meg, teljes mértékben betartva a távolságtartási szabályokat, csak végzősökkel külön-külön évfolyamonként, szülők és hozzátartozók jelenléte nélkül az étkezde emeleti részén, ott lehetőségük van a diákok közötti 1,5–2 méteres távolság betartására. Idén a két nappali líceumi osztályban 52-en, az estiben 25-en, a posztlíceumi osztályban pedig 28-an mondanak búcsút az iskolának.

Dezső Vencel, az Apor Péter Szakközépiskola igazgatója arra számít, hogy június második felében már enyhülnek a korlátozások, amelyek most lehetetlenné teszik ünnepségek megrendezését az iskolaudvaron, ezért azt tervezik, hogy az érettségi vizsgák ideje alatt, június 22. után minden végzős osztályt külön-külön búcsúztatnának el csupán az osztályfőnökök és az igazgató jelenlétében, amikor a jutalomkönyveket és az okleveleket is átadnák az éltanulóknak. A ballagásra ma került volna sor. Idén 124-en fejezik be tanulmányaikat az iskola végzős osztályaiban.

Mindenképpen meg szeretnék tartani idén is a ballagási ünnepséget a Bod Péter Tanítóképzőben, amire valamikor július végén, 27-én kerülne sor az iskola udvarán. Idén két osztályban hatvanan végeznek – tudtuk meg Len Csaba igazgatótól, aki azt is elmondta, minden attól függ, hogy alakul a járvány, mit tesznek majd lehetővé az erre vonatkozó rendelkezések. Ha érvényben maradnak a jelenlegi rendelkezések, akkor zárt körben, szülők és hozzátartozók nélkül tartják meg a ballagást, az iskola udvara elég nagy ahhoz, hogy meglegyen a „tisztes” távolság a tanulók között. Akár négyszáz személy is kényelmesen elférne az udvaron, a megszabott távolságot azonban mindenkinek tiszteletben kellene tartania. Ha addig netalán változnak a rendelkezések, még az is lehetséges, hogy a szülők is jelen legyenek a ballagáson, ez azonban még a jövő titka – vélekedett az igazgató.