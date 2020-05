Rendhagyó úrvacsoraosztás pünkösdkor

Következő írásunk

Baj van Románia szomszédaival. Elsősorban Magyarországgal, de a Moldovai Köztársasággal is, amely nem akarja szeretni Romániát, és Magyarországgal barátkozik. Szerbiát sem kedveljük, mert jóban van Magyarországgal, de folyton hullámzik a Fekete-tenger is. Ukrajna viszont baráti ország, nem is ellenkezünk nagyszerű nyelv- és oktatási törvényükkel, de a románok beolvasztása ügyében sincs tiltakozás.