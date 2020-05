Iohannis Nobel-díjat érdemel

Baj van Románia szomszédaival. Elsősorban Magyarországgal, de a Moldovai Köztársasággal is, amely nem akarja szeretni Romániát, és Magyarországgal barátkozik. Szerbiát sem kedveljük, mert jóban van Magyarországgal, de folyton hullámzik a Fekete-tenger is. Ukrajna viszont baráti ország, nem is ellenkezünk nagyszerű nyelv- és oktatási törvényükkel, de a románok beolvasztása ügyében sincs tiltakozás.

Az egyes számú közellenség természetesen Magyarország, Erdély állandó vevője. Legutóbb a vörös pestises Ciolacuval alkudoztak a magyarok. Sajnos, hiába kérdezett rá Iohannescu, máig sem tudni, hogy mit ígért Orbán Viktor neki. Persze Ciolacu tagadja a vádat, és azt mondja, hogy még csak nem is ismeri személyesen, bár nem bánná. (No, majd ezt a kijelentését is meg fogja bánni!). De ha pénzért nem adjuk, akkor Orbánék majd elrabolják. Viktor három héttel ezelőtt a diákok történelem érettségije alkalmából vázolta hódítási szándékát, és feltette Face­book-oldalára az egész földgömböt, és rajta Nagy-Magyarország virított. Ezt Romániában azóta is úgy hordozzák körbe, mint véres kardot, és gyűjtik is a sovinisztákat, akik mélyen elítélik Orbán gaztettét, hisz ő a románokat ezzel arra kényszeríti, hogy megtanulják Magyarország ezeréves történelmét, ami megalázó egy olyan népnek, amelynek történelme (csak azért is) több mint kétezer éves.

A hős nemzeti liberálisok pártjuk 1875-ös megalakulásának 145. évfordulóján többen nagyromániás profilképet posztoltak, amelyen nem elég, hogy határon belül van a teljes Moldovai Köztársaság, de az ország részeként szerepel Bulgária és Ukrajna egy része is. (1875-től még 45 évnek kellett eltelnie, amíg az ország akkora lett!). De az ukránok és a bolgárok nem olyan nagy hazafiak, mint mi, mert nem hallottam, hogy tiltakoztak volna. Ugyanebből az alkalomból a miniszterelnök Ludovic Orban fát ültetett, mégpedig olyant, amelyik már készen el volt ültetve. Előtte kiástak tövéről néhány lapát földet, ő visszatemette, és meg is öntözte! Liberálisék és velük együtt a többi párt tagjai is versenyt locsolják szép szavakkal a román–magyar barátságot, amely egyre inkább hervadozik. Persze, mindezért csakis a magyarok a hibásak. Például nem ünnepelik velünk együtt a trianoni évfordulót. Sőt, még a romániai magyar nemzetiségű románok sem, pedig örvendhetnének, hogy egy ilyen szép, gazdag és demokratikus országban élhetnek.

Aranyos külügyminiszterünk, Bogdan Aurescu most is hiába kérte Szijjártó Pétert, hogy ne jöjjön ide június negyedike, a Trianon-ünnep előtt, ő mégis ide látogatott kavarni a bajt. Ha június 4-én érkezik koccintani egyet, sokkal jobb lett volna. Aurescu úr azt is többször elmondta, hogy ne adjanak pénzt, ne ruházzanak be Romániába. Mi szeretjük ugyan a külföldi beruházókat, bárkit, csak a magyarok ne jöjjenek. Imádjuk például Amerika katonai beruházásait, sőt, a felépített hadi objektumokat szívesen ki is fizetjük, csak jöjjenek. Ha mégis erőszakoskodnak a magyarok, hogy pénzt akarnak adni, akkor Románia dönthesse el, hogy hol és mibe fektessék! Mert miért építenek stadiont Sepsiszentgyörgyön, amikor például Urziceni-be is építhetnének?

A lánglelkű hazafi, az ország elnöke, a nép és a liberális pártunk és kormányunk vezérének, Klaus Iohannisnak nagy honvédő beszéde, amelyben leleplezte az ország magyarok általi szétszaggatásának tervét, értékes útmutatást jelent mindazoknak, akik nekiálltak védeni a hazát, abban reménykedve, hogy ezáltal a választásokon minél több szavazatot szereznek. A Ceușescu elvtárs által és az ő dicsőítésére meghirdetett Megéneklünk Románia verseny mintájára, most Iohannis biztatására Megmentünk Románia címmel hirdettek meg száj-, és magyartépő versenyt. Sajnos, annyi nálunk a hazafi, mint a szemét, és ezért nehéz lesz győztest hirdetni. A versenyben több kategóriában is indulnak a megméretkezők. A parlamentben a legnagyobb hazafi címét az nyeri el, aki legjobban tudja gyaláznia magyarokat. Ebben a versengésben már szép eredményeket értek el az összes pártok felszólalói. Külön kategória, hogy melyik párt ér el hamarabb kézzelfogható eredményt a magyarok által elnyert jogok megsemmisítésében. A független bíróságok is versenyre kelhetnek ezen célok eléréséért, hiszen szerintük még Funarnak sem róható fel, amiért öt éve úgy vélekedett, hogy a magyarok a lovak nyelvét beszélik. Ezután is bárki nyugodtan hangoztathatja, s a magyarok majd nyeríthetnek ellene. A tévéadók külön magyarellenes versenyben vesznek részt, ahol esélyes többek közt a Realitatea Plus TV, és Marius Pașcan parlamenti képviselő másokkal együtt még sok feltörekvő hazafi esélyes lehet a legnagyobb román hazafi címre. Legmagasabb kitüntetést érdemelnek a magas szintű tudományos műhelyek, amelyek leleplezik a magyarok ármánykodásait, például a Román Akadémia Ioan Aurel Poppal az élen, és az akadémia égisze alatt működő LARICS (Információs Hadviselést Elemző Stratégiai Kommunikációs Laboratórium) Dan Dungaciu vezetésével.

De a legmagasabb kitüntetésre, a Béke Nobel-díj elnyerésére Klaus Iohannis esélyes, akinek ezt a díjat a többség és kisebbségek közti békés együttélés megvalósításáért adhatnák, és azért, mert nemsokára Romániát a világ legdemokratikusabb korrupciómentesebb országává emeli.