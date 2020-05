Üzenet a ballagóknak

Előző írásunk

A Baróti Szabó Dávid Középiskola vezetősége azt szeretné, ha az idei végzősök számára is megadatna a ballagás élménye, ezért olyan forgatókönyvvel is készülnek, amely, ha szigorításokkal is, de lehetővé teszi a hagyományos keretek közti búcsúzást.