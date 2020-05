Az új szabályokat a Vészhelyzeti Bizottság dolgozta ki, a friss kormányhatározatot ezek alapján állították össze. Ami a sportéletet illeti, a határozat előírja, hogy június 1-jétől nézők nélkül rendezhetők szabadtéri sportrendezvények, és engedélyezi a hivatásos sportolók felkészülését szabadtéri vagy fedett uszodákban. A nyitott vagy fedett medencékben versenyeket is lehet tartani, szintén nézők nélkül. A hivatásos sportolók megkezdhetik fizikai felkészülésüket edzőtermekben is, azzal a feltétellel, hogy egymást között legalább hét méter távolságot tartsanak.

Hétfőtől kezdődően ugyanakkor olyan szabadtéri rendezvények szervezése is lehetséges, amelyeken a résztvevők száma nem haladja meg az ötszáz főt. A feltételek, hogy a székeknek legalább két méterre kell lenniük egymástól, és a résztvevőknek folyamatosan maszkot kell viselniük. Feloldják azt a korlátozást is, amely a nagyvárosok körüli agglomerációra szűkítette a polgárok szabad mozgását. Magyarán: hétfőtől szabadon lehet közlekedni a települések között, nincs szükség saját felelősségre kitöltött nyilatkozatra az utazáshoz.

Június 1-jétől újraindul a nemzetközi autós és vasúti közlekedés, beleértve a menetrendszerű személyszállítást is. Kinyitnak a teraszok, nyárikertek is: megengedett az élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok elkészítése, forgalmazása és fogyasztása a vendéglátóipari egységek szabadtéri teraszain, kerthelyiségeiben olyan körülmények között, hogy az asztaloknak legalább két méterre kell lenniük egymástól, és egy asztalnál legfeljebb négy személy foglalhat helyet. Indul a strandszezon is, azzal a feltétellel, hogy a napozóágyakat egymástól legalább két méterre kell elhelyezni, ha ezt nem egyazon család tagjai használják. Megengedettekké válnak még a drive-in típusú (gyakorlatban a személygépkocsi elhagyása nélkül a helyszínen nézhető, követhető) rendezvények is.

A lazításokkal kapcsolatos további részletekről közös rendeletek bocsátanak ki az adott területekért felelős minisztériumok, valamint az egészségügyi szaktárca.

Ludovic Orban kormányfő a kabinet ülésének kezdetekor felkérte az érintett minisztereket, időben dolgozzák ki a vonatkozó rendeleteket, hogy ezek, a kormányhatározattal együtt június 1-jéig megjelenhessenek a Hivatalos Közlönyben annak érdekében, hogy „minden strandot üzemeltető vállalkozó, teraszokat működtető vendéglátós, közúti fuvarozó, és minden egyéb gazdasági szereplő, valamint a román állampolgárok is nagyon jól ismerjék azokat a szabályokat, amelyeket ezen tevékenységek megkezdésekor be kell tartani”.