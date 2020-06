Régi vendégek a kerthelyiségekben

Kesztyűben, maszkban, arcvédő pajzsban szolgálta fel a kávét, italokat és harapnivalót a pincér a Gadó bisztró teraszán, ahol több asztalnál is vendéget láttunk, sőt, a működtetők figyeltek arra is, hogy a hűvös időben fázósabb látogatóik takaróba bújjanak, míg náluk tartózkodnak. A szemközti oldalon, a Tribel vendéglő előtt is az előírásoknak megfelelő távolságra helyezték ki a jól ismert asztalokat és padokat, egy kiszolgáló hölgy maszkban, kesztyűben várta a vendégeket. A déli harangszó utáni eső elől sokan hozzájuk húzódtak be, volt, aki csupán egy kávét kért, de akadt vendég, aki az étlapról rendelt fogásra várt.

A bazár épülete előtt felhúzott méretes ernyők alatt is többen üldögéltek, a Tein pincére kesztyűben, maszkban járt az asztalok közt, s igazodva az előírásokhoz, feljegyezte a helyben fogyasztók adatait. Az Erzsébet parkban, a zenepavilonnál található vendéglátónál kissé szabadkozva kérték, hogy amennyiben helyben fogyasztjuk el a rendelt fagylaltot, illetve kávét, a pulton kihelyezett füzetbe vezessük be nevünket és telefonszámunkat is. Mint mondták, nem saját kérés, ez az érvényben lévő hivatalos rendelkezés, amit másokhoz hasonlóan nekik is be kell tartani.

Alkalmazkodott a változásokhoz a Fapados Kultúr Café, mely immár nem zárt térben fogadja látogatóit, hanem az épület belső, a Templom utcáról megközelíthető udvarán, ahol hangulatos teret hoztak létre. Tömör fából készült padok és asztalok sorakoznak az épület szomszédságában, eső esetén a filagória alá is behúzódhatunk, s gondoltak a gyermekekre is, homokozó épült a zöld fűben, hintát és kismotort is láttunk.

Összességében úgy tűnt, mindenki készült a nyitásra, mindenhol beszerezték a szükséges fogyóanyagokat, az óvintézkedéseket pedig alkalmazottak és vendégek érdekében komolyan veszik a működtetők: az előírásoknak megfelelően rendszeresen fertőtlenítenek, takarítják a vendégek által használt bútorzatot, figyelnek a távolságtartásra. Kihelyezett kézfertőtlenítőt is láttunk több helyen, s akadt vállalkozás, ahol kizárólag eldobható tégelyben értékesítették a fagylaltot, a hozzá tartozó műanyag kiskanalat és szalvétát pedig külön kis csomagban kapta meg a vendég, a közelben pedig külön gyűjtőt helyeztek el a szelektív hulladéknak.

Június 1-jétől ugyanis különleges intézkedések érvényesek a vendéglők és kávézók teraszainak, kerthelyiségeinek használatára, a rendelkezéseket pedig vállalkozóknak és vendégeknek egyaránt be kell tartaniuk. Mint arról az Agerpres hírügynökség beszámolt, a teraszok esetében a bejáratnál az érkezőket szemügyre kell venni, a légzőszervi fertőzés látható tüneteivel rendelkező vendégeknek tilos a belépés. A bejáratnál és a mosdóknál használati utasítással ellátott kézfertőtlenítőt kell elhelyezni, és ajánlják egyirányú folyosók kijelölését, hogy az ügyfelek a lehető legkevesebb helyen találkozzanak.

Az új szabályok szerint tilos az étlapok, a fűszerek és egyéb tárgyak áthelyezése az egyik asztalról a másikra, ezeket minden esetben fertőtlenítik, miután a vendégek elhagyták az asztalt. A pincéreknek maszkot és kesztyűt kell viselniük, a tálaláshoz használt kesztyű nem használható az étel elkészítésekor. Ugyanakkor tilos a termékeket állva fogyasztani. Egy asztalnál legtöbb négy vendég foglalhat helyet, egymástól legkevesebb másfél méter távolságra – kivéve, ha egy háztartásban lévő családtagokról van szó. Két szomszédos asztal vendégei között legalább két méter távolságnak kell lennie, asztalt csak előzetes bejelentkezéssel lehet foglalni, hogy elkerüljék a tömörülést a bejáratnál. Az asztalt foglaló vendégeket regisztrálják annak érdekében, hogy megkönnyítsék az epidemiológiai vizsgálatot egy esetleges fertőzés esetén. Az asztalokat a vendégek távozása után fertőtlenítik.