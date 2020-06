A mozgalom három éve kezdeményezte, hogy a Nemzeti Összetartozás Napjára, a szétszakítás, a trianoni békediktátum évfordulóján vegyük számba és szólítsuk meg anyanyelvünkön a határokon túli, különösen a szórványban élő barátainkat, ismerőseinket. Mindenképpen élő szóval tegyük: telefonáljunk vagy használjuk az internetes lehetőségeket, közösségi felületeket. A határtalan szeretet hangján fonjuk be a Kárpát-medencét, megerősítve kapcsolatainkat és nemzettársainkat. Kezdeményezésükhöz a közösségi oldalukon is csatlakozhat: facebook.com/events/2908764159191479. Várják a visszajelzéseket, élményeket a trianon@halo.hu e-mail- címen.

Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy apróhirdetési, illetve reklámirodánk hétfőtől csütörtökig naponta 9–15 óráig tart nyitva. 15 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Ennek szövegét, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, és várják meg a visszaigazolást. A szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Kézdivásárhelyi és felső-háromszéki hirdető ügyfeleink hívják Iochom Ildikót a 0745 390 616-os telefonszámon. Megértésüket köszönjük. Háromszék

Röviden

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

AUTÓBUSZJÁRATOK. Sepsi­szentgyörgy közszállítási vállalata, a Multi-Trans mától kezdődően rendes program szerint indítja újra járatait. Az utasok a márciusi bérleteiket június 9-ig még használhatják, eddig a dátumig kell beszerezni a júniusi bérleteket az ismert munkapontokon. A fel- és leszállás is a megszokott rend szerint történik, az első ajtón szállnak fel az utasok, felmutatva jegyeiket, bérleteiket, a hátsó ajtókat pedig csak leszálláshoz szabad használni. Az érvényben lévő szabályozások szerint az autóbuszokon a védőmaszk viselése és az egymás közötti távolság betartása kötelező. A biztonságos közlekedés érdekében egy megbízott szakcég fertőtleníti rendszeresen az autóbuszokat.

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ. A Tega Rt. folytatja lomtalanítási akcióját, amelynek részeként régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat szállítanak el. Ennek keretében zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért, befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak a gondos gyűjtőknek. (A síküveget lomként szállítják el!) A júniusi program a következő: 2. Fotosmartonos, Angyalos, 3. Kökös, Kökösbácstelek, 4. Illyefalva, 5. Aldoboly, Sepsiszentkirály, 8. Árapatak, 9. Erősd, Előpatak, 10. Hidvég, Nyáraspatak, 11. Bölön, Bölönpatak, 12. Nagyajta, Középajta, 15. Barót, Felsőrákos, 16. Bibarcfalva, Bodos, 17. Köpec, Miklósvár, 18. Vargyas, 19. Bardoc, Erdőfüle, 22. Székelyszáldobos, Olasztelek, 23. Nagybacon, 24. Magyarhermány, Kisbacon, 25. Szárazajta, Uzonkafürdő, 26. Bélmező, Márkos, Dobolló, Dobollópatak, 29. Réty, Komolló, 30. Bita, Egerpatak, Szacsva.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Romulus Cioflec utcai 3-as Hygea (telefon: 0267 310 110, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki; Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Riportpályázat: visszatérés

Mivel a szokásos riporttáborok szervezésére néhány hónapig még nincs lehetőség, a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete riportpályázatot hirdet a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos rendkívüli intézkedések utáni időszakra, a hétköznapokhoz való visszatérés különböző élethelyzeteinek megjelenítésére. A lehetséges tematikák szabadon választhatók, megjeleníthetők egyéni sorsok, munkahelyek, helyi közösségek, gazdasági szereplők, továbbá a megváltozott élethelyzetek, a járvány idején a védekezésben aktívan részt vevők bemutatása egyaránt lehetséges. Megjeleníthetők környezetvédelmi, turisztikai, oktatási vonatkozású helyzetek. Nem kizáró ok, ha az anyag 2020. május 15. és augusztus 15. között a médiában időközben megjelenik.

Pályázhatnak romániai magyar újságírók, más külhoni magyar kollégák, illetve magyarországi újságírók. A pályaművekhez a szerző rövid életrajzát is mellékelni kell, valamint hozzájárulását a pályamű kiadásához, illetve újraközléséhez.

A felső terjedelmi határ 20 000 jel szóközökkel, rádiós-televíziós anyag esetében 20 perc, fotóriportnál 12 felvétel legtöbb 2000 jel kísérőszöveggel. A pályaművek beküldési határideje: 2020. augusztus 15., a műveket (nagyobb fájlok esetében tömörített formában) a mure@mure.ro e-mail-címre kérik eljuttatni.

A legjobb anyagokból válogatva a MÚRE könyvet ad ki, az audiovizuális pályaműveket internetes oldalán mutatja be.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA. A héten a szentmisék időpontjai: keddtől péntekig 7.30-tól és 18, szombaton 18, vasárnap 10.30-tól és 18 órától. Júniusban az esti szentmisék után elvégzik a Jézus Szíve-ájtatosságot.

SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIA. Mindennap a 18 órai szentmisét, valamint a vasárnap reggel 9 órai szentmisét is élőben közvetítik a plébániai kápolnából a plébánia új Facebook-oldalán: Sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia.

Képernyő

RTVR1. Ma 15 órától: Aranyszalagtár – Kilencvenegy évvel ezelőtt született Veress Dániel drámaíró, Veress Gerzson édesapja. Egyik fő művében Wesselényi Miklós bárónak, a magyar reformellenzék egyik vezetőjének drámáját írta meg. Ezt 1971-ben a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színházban Völgyesi András vitte színre. A magyar adás felvételt készített erről. • Figura a karanténban – Mihez kezd egy társulat, amikor gyülekezési tilalom van? Hogyan tud meglenni nézők nélkül? Milyen áthidaló megoldást találnak? A kényszerszabadság árnyékában a Figura igazgatójával, Albu Istvánnal készült riport. • Tóth Viktor – Négy évvel ezelőtt Magasan. Azaz mélyen címmel sugárzott interjúfilmet a magyar adás az Erdélyben is jól ismert Tóth Viktor dzsessz-szaxofonistával. A mostani távinterjú (ő a délvidéki Vajdaságban, beszélgetőtársa, Jakabffy Tamás Kolozsváron) a zenével, szépséggel, igazival kapcsolatos hitvallások mellett a karanténzenélés többarcúságáról, a sikerről és a kulturális megmaradásról is szól. • Pál Péter marosvásárhelyi képzőművész. Kettős életet él. Itthon gazdálkodó, Dél-Koreában, Japánban, Olaszországban kiállít. Ő a romániai land art műfaj egyik legsikeresebb képviselője.

RTV3. Ma 11 órától a magyar adás korábbi műsorait ismétlik. A Kiss Béla művészetéről szóló, A szabadság gesztusa című riport sepsiszentgyörgyiek számára külön érdekesség lehet.

Egyetemi diákszervezetek kínálata

Az országban egyedülálló platformként a felvi.ro honlapon meg lehet tekinteni Románia összes felsőoktatási intézményének kínálatát, egyetemi magyar diákszervezeteinek elérhetőségét, lakás- és álláskereső oldalát. A projekt gazdája az Országos Magyar Diákszövetség, a magyar egyetemi diákszervezeteket összefogó szervezet. Aktuális hírekért követni lehet a felvi.ro Facebook- és Instagram-oldalát.

Rádió

Ma 14 órától az erdélyi Mária Rádió A család hangja című műsorának meghívottja Csúcs Nóra és Péter Marosvásárhelyről. A műsor témája: Hogyan van jelen a Szentlélek személyes és családi életünkben? Hogyan tarthatjuk frissen kapcsolatunkat a harmadik isteni személlyel?