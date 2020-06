A tizennégy napos edzőtábor végén a csapatok átestek a harmadik kötelező koronavírusteszten is, amely a Sepsi OSK labdarúgóinak és szakmai stábjának újra negatív lett. Az együttesek a folytatásban elhagyhatják a sportbázisokat, és a következő hetekben már edzőmérkőzéseket is játszhatnak. Ezt kihasználva a sepsiszentgyörgyi piros-fehérek szerdán idegenben és szombaton hazai környezetben az FK Csíkszereda ellen léphetnek pályára.

Az élvonalbeli csapatok az elmúlt két hetet elkülönítve töltötték. Szigorú óvintézkedések mellett négyes csoportokban edzhettek, és három alkalommal végeztek rajtuk koronavírustesztet. A héten és jövő héten is folytatják a felkészülést a várhatóan a június 12. és 14. közötti hétvégén újrainduló bajnokságra, azonban ezúttal a labdarúgók és a szakmai stáb saját felelősségre írt nyilatkozattal elhagyhatja az edzőtábort. A héten már közösen készülhetnek a pontvadászat folytatására, sőt, a Sepsi OSK szerdán Csíkszeredában, szombaton pedig Sepsiszentgyörgyön játszik barátságos mérkőzést a másodosztályban érdekelt FK Csíkszereda ellen. A Valentin Suciu irányította csíki gárda ezekkel a meccsekkel tesz pontot a 2019–2020. évi csonka szezon végére. Ezt követően háromhetes vakáció vár a csapatra, majd június 29-én kezdik a felkészülést a következő idényre.

A Hivatalos Közlönyben megjelent dokumentumból kiderül, a bajnokságot azonnal félbe kell szakítani, ha kialakul egy gócpont, azaz legalább három játékos megfertőződik. Az érvényben lévő előírások szerint ugyanis a fertőzöttek mellett minden velük érintkező személynek, tehát a teljes csapat keretének tizennégy napos karanténba kell vonulnia. Ez pedig a szezon végleges le­állását is eredményezné, hiszen amennyiben egyik klubnál kialakul a gócpont, nemcsak az érintett csapatot, hanem az összes olyan együttes tagjait el kell különíteni, akikkel néhány forduló leforgása alatt találkoztak.

„A következő hetekben már nem leszünk karanténban elkülönítve, örülünk, hogy a harmadik koronavírusteszt is negatív lett minden játékosnak és a szakmai stábnak is. Továbbra is készülünk a bajnokság folytatására, a héten két edzőmérkőzést játszunk az FK Csíkszereda ellen, viszont ezt követően, úgy hiszem, már újabb barátságos mérkőzésre nem lesz időnk. Két hét után egy játékos kivételével mindenki egészséges, teljes értékű edzést végez, egyedül Peter Gál-Andrezly bajlódik hátfájással, így nem tud a csapattal készülni” – mondta érdeklődésünkre Hadnagy Attila.



Abszurd szabályok

Ionuț Stroe ifjúsági és sportminiszter egy interjúban erősítette meg, hogy június 12. után folytatódhat az 1. Liga, viszont a szigorú előírások miatt nagyon nehéz feladat vár a csapatokra. A Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) által elkészített szigorú szabályokat a kluboknak mindaddig be kell tartaniuk, amíg a koronavírus-járvány lecseng. A szabályozásokat a már két hete újraindult német bajnokságban alkalmazottak mintájára készítették el. A stadionokat három zónára osztották fel: a belső, azaz a játéktér, a lelátó, illetve a stadion környéke. A belsőben legtöbb száz személy tartózkodhat, beleértve a huszonkét kezdőjátékost, a cserepadra leülő 18 labdarúgót és a szakmai stábot, a négy játékvezetőt, a játékmegfigyelőt, a hat labdaszedőt, a négy-négy mentőst és hord­ágyvivőt, a közvetítésért felelős nyolc operatőrt és az öt fotóriportert.

A lelátóra legtöbb nyolcvan személy ülhet, ebbe a csoportba a két együttes játékosai, delegátusai, a játékvezető-megfigyelő tartozik. Összesen tizenhét akkreditált újságíró követheti a meccset a helyszínről. A stadion környékén lehetnek a legkevesebben, huszonegyen, ide a rendfenntartók és a tévéközvetítő személyzet juthat be. Forgatókönyvszerű a csapatok érkezése a sportlétesítménybe, azt is előírják, hogy legalább tíz percnek el kell telnie a csapatok stadionba lépése között. A bemelegítésre sem mehet a két együttes egyszerre, a partjelzők az öltözők előtt ellen­őrzik a felszerelést. A kezdő sípszó előtt nincs közös bevonulás, elmarad a kézfogás, a csapatfotózás, a kabalák sem léphetnek a pályára. A lefújást követően a sajtó munkatársai csak szabadtéren készíthetnek interjút, a kötelező sajtótájékoztatót online közvetíti a hazai klub.

Az egészségügyi protokollban szerepel, hogy leg­alább hat, legfeljebb tizenkét mérkőzésre tilthatják el azt a labdarúgót, aki a pályára köp a mérkőzések közben. A szakszövetség (FRF) és az LPF szabálya szerint az eltiltás mellett pénzbüntetés is jár majd a köpködésért és az orrfújásért. A játékosoknak a bemelegítés során legalább két méterre kell lenniük egymástól, a meccs után pedig abban a sportruházatban kell hazatérniük a stadionból, amelyet a pályán viseltek.

„Az egészségügyi előírások nagyon fontosak ebben a helyzetben, azonban úgy érzem, átestünk a ló túloldalára. A szabályok néhol ellentmondanak egymásnak, ezekkel pedig nem lesz élvezhető a labdarúgás, csak éppen lejátsszuk a mérkőzéseket. Magyarországon a korlátozások, az óvintézkedések és a távolságtartás már lehetővé teszi, hogy nézők legyenek a találkozókon, de a román bajnokságban, úgy hiszem, ettől még messze állunk. A FRF és az LPF által hozott előírások szinte röhejesek és abszurdak, főleg, ami a köpést és orrfújást illeti. A labdarúgók a mérkőzés hevében elfelejtik, hogy nem szabad köpniük vagy orrot fújniuk, egyszerűen nem erre koncentrálnak, hanem a játékra. Ha ezek miatt tényleg eltiltják a játékosokat, akkor elég sok csapat bajban lesz néhány mérkőzés után” – fogalmazott a Sepsi OSK ügyvezető igazgatója.