Ötszörös kupagyőztes és négyszeres bajnokcsapatunk, a megyeszékhelyi Sepsi-SIC csapatkapitányát, Annemarie Gödri-Părăut is behívták a jövő évi nyári olimpiai játékokra készülő 3x3-as női kosárlabda-válogatott nyári összetartására. Az edzőtábornak a Bukaresthez közeli Izvorani ad otthont.

A Román Kosárlabda-szövetség portálján közzétett információk szerint a 3×3-as női válogatott nyári edzőtáborába Annemarie Gödri-Părău, a zöld-fehérek tapasztalt játékirányítója és csapatkapitánya mellett még behívót kapott Gabriela Mărgi­nean, Ancuța Stoenescu, Gabriela Irimia, Anca Șipoș, Alexandra Uiu­iu, Florina Stănici, Elisabeth Pavel, Sonia Ursu-Kim és Ashley Walker is. Mivel Pavel az elmúlt héten tért haza Olaszországból, így a következő két hetet házi elkülönítésben tölti, míg Ursu-Kim és Walker jelenleg még külföldön tartózkodik. Előbbi Dél-Koreában, míg utóbbi az Egyesült Államokban él, így egyelőre mindhárman otthon edzenek. A felkészülés június 4-i rajtja előtt a jövő évi tokiói olimpiára készülő csapat és a szakmai stáb is átesik a kötelező koronavírusteszten, majd a következő három hét ideje alatt együtt tréningeznek az olimpiai központban. Ezután a kosárlabdázókra egy hét pihenő vár, és július 2-án újabb háromhetes felkészülés kezdődik, amelyen már Elisabeth Pavel is jelen lesz. A Román Kosárlabda-szövetség közlése szerint a szigorú egészségügyi előírásokat betartva végzik a fizikai, a technikai és a taktikai felkészülést egyaránt.

Mint ismeretes, a román női válogatott kiváló világranglista-helyezésének köszönhetően már megszerezte a kvótát Tokióba, s mellette egyelőre Oroszország, Kína és Mongólia jelenléte biztos a női mezőnyben. Az olimpiai torna maradék négy kvótájáért kiírt selejtezőknek India és Budapest adott volna otthont. A koronavírus-járvány miatt elmaradt tornákat várhatóan a jövő évben pótolják. (t)