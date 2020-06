Előnybe hoznák a hazai termékeket

Ezt kívánja szolgálni az a tervezet, amelyet nemrég terjesztett a szenátus elé Grațiela Leocadia Gavrilescu LDSZ-es képviselő . A kezdeményezés értelmében a mezőgazdasági minisztérium felvásárolná a kisgazdák, illetve a hazai nyersanyagokat használó feldolgozók termékeit, majd üzleteknek, katonai egységeknek, étkezdéknek, kórházaknak adná azt tovább. A törvénytervezetet támogatja az SZDP frakciója is.

A törvénytervezet szerint az állam a helyi termelőktől zöldséget, gyümölcsöt, húst, tejet, tejtermékeket, hentesárut vásárolhatna. A mezőgazdasági minisztérium feladata lenne elkészíteni azoknak a termelőknek a névsorát, amelyek kizárólag hazai alapanyagokból készítenek termékeket, ezt a listát a minisztérium weboldalán tennék közzé. A felvásárlás és raktározás zökkenőmentes lebonyolításához az agrártárca a helyi hatóságokkal közösen fel kellene leltározza a lehetséges raktározási kapacitásokat, akár az egykori állami gazdaságok területén is, figyelembe véve, hogy a lehető legkisebb távolság legyen a termelők és az állami raktárak között. A minisztérium feladata lenne az is, hogy egy kormányhatározat alapján létrehozza azt az igazgatóságot, amely a termékfelvásárlást végezné, s felügyelné a termékek fogyasztókhoz való továbbítását. Főként katonai egységekbe, kórházakba, szociális étkezdékbe, iskolákhoz, börtönökbe továbbítanák a felvásárolt termékeket, de szállítanának üzletekbe is – áll a tervezetben.

A jogszabály célja a farmerek, feldolgozók támogatása, valamint az elégséges élelmiszer biztosítása a lakosságnak és a felsorolt intézményeknek, amelyek kötelező módon csak hazai termékeket vásárolnának – áll a törvénytervezet preambulumában.