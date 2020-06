Sikeresen pályáztak a méhészek

A méhek biztosítják a növények szaporodását, nagyon egészséges táplálékot biztosítanak az embereknek, és az unió szintjén közel 15 milliárd euró értékű mezőgazdasági terméket biztosítanak beporzási munkájukkal. A 2014 és 2020 közötti vidékfejlesztési tervben az országos ügynökség 4355 méhésszel kötött támogatási szerződést 85 millió euró összértékben. A méhészek négy intézkedésnél pályáztak sikeresen: a 4.1-esen (Gazdaságok korszerűsítése), a 4.2-esen (Támogatás a mezőgazdasági termékek feldolgozására), a 6.1-esen (Fiatal gazdák vidéken történő megtelepedésének támogatása) és a 6.3-asnál (Kisgazdaságok támogatása). A legtöbb pályázatot a méhészek a kisgazdaságok 15 000 eurós támogatásánál tették le, összesen 3728 méhész pályázott sikeresen, 55,8 millió euró értékben. Ügyesen mozogtak a fiatal, 41 év alatti méhészek is, 616 pályázott sikeresen, 24,7 millió eurót fizettek ki számukra támogatásként. A 4.1-es intézkedésnél (Gazdaságok korszerűsítése) négy pályázónak sikerült elnyernie összértékben több mint egymillió eurós támogatást, amelyből a méhészetek fejlesztését és feldolgozók építését valósították meg. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának támogatásánál (4.2-es intézkedés) ugyancsak négy méhész pályázott sikeresen, az elnyert támogatásból a méz feldolgozását, csomagolását, címkézését és az árusítási lánc létrehozását valósították meg. Országos szinten alakult egy méhész termelői csoport is, amely a kilenc alapító tagjával elnyerte a termelői csoportok létrehozásának 100 000 eurós támogatását. A méhészek kihasználták a 16.4-es intézkedés (Piaci szereplők partnerségi kapcsolatainak és a helyi piacok kialakításának támogatása) előnyeit is, itt nyolc méhész által létrehozott egyszerű partnerség nyerte el a maximális értékű, 100 000 eurós támogatást. A megyei vidékfejlesztési hivataltól megtudtuk, hogy nálunk, a megyében a méhészek csak a kisgazdaságok 15 000 eurós támogatására tettek le pályázatokat – több mint tízet – az előző években.

A megyei vidékfejlesztési hivataltól azt is megtudtuk, hogy a pályázati kifizetések zökkenőmentesen zajlanak, jelenleg több 41 év alatti fiatal gazda második részletének kifizetési kérelmét ellenőrzik a szakemberek. Ugyanakkor a napokban több pályázat is beérkezett hozzájuk a 17.1-es intézkedésnél (Támogatás a növénykultúrák és állatok biztosítására), most folyik az ellenőrzésük. Az intézkedés lényege, hogy a növénykultúrákra, illetve állatokra kifizetett biztosítási összeg 70%-át a vidékfejlesztési ügynökség visszatéríti az igénylést benyújtó gazdálkodó felé. A kiírásban szereplő pályázható összeg 15 millió euró, és a pályázatokat egészen november 30-ig lehet letenni. Adrian Oros mezőgazdasági miniszter is elégedett az országos vidékfejlesztési ügynökség munkájával, a legutóbbi sajtónyilatkozata szerint ebben a sajátos járványtani helyzetben is az év első négy hónapjában több mint 220 millió eurót utaltak át a sikeres pályázók bankszámláira, ez pedig meghaladja az előző évek első négy hónapjában megejtett kifizetések értékét. A megyei vidékfejlesztési hivataltól azt is megtudtuk, hogy a 43 millió euró összegű, júliusban induló 6.1-es intézkedést (fiatal gazdák támogatása) egybekötik az 50 hektár bérbeadásával az állami földalapból – ahol ez lehetséges. Az erre vonatkozó miniszteri rendelet most van aláírásra bocsátva a minisztérium szakosztályain. A hivataltól kapott információ szerint a kiírási összegből 20 millió eurót a külföldön mezőgazdaságban dolgozó, szakvégzettséggel rendelkező és hazatelepülni vágyó fiatalok pályázatainak tartják fenn.