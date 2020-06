Közleményében a három szervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy képviselőik az elmúlt időszak óvintézkedéseire való tekintettel kis létszámú csoportokban helyezik el koszorúikat az Erdély-szerte megtalálható, jelentős nemzeti emlékhelyeknél. A kezdeményezésben szereplő települések és emlékhelyek listája az EMNT honlapján tekinthető meg. Az alakulatok vezetői arra kérik az emlékezni vágyókat és mindazokat, akik szeretnék elhelyezni az emlékezés virágait, hogy azt a vonatkozó szabályok betartása mellett, önálló csoportokban tegyék meg. A közleményben foglaltak szerint a szervezők célja, hogy a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetben is felhívják a figyelmet a magyar történelem száz évvel ezelőtti sorsfordító és tragikus eseményére. A felkeresendő emlékhelyek nem csupán az első világháború történéseire, hanem a magyarság 1100 éves Kárpát-medencei jelenlétére is emlékeztetnek.

A kezdeményezők továbbá megjegyzik, hogy a három szervezet együttműködésének, valamint a nemzeti oldal közös emlékezésének különösen fontos jelentősége van Trianon századik évfordulóján, hiszen az új magyar egység a közös jövőépítés és megmaradás alapfeltétele. A szervezetek vezetői és tagjai a Voltunk, vagyunk, leszünk! jelmondat jegyében készülnek az emlékezésre, hangsúlyozva, hogy június 4-e a nemzetben gondolkodó erdélyi magyarok számára változatlanul gyásznap – bármilyen törvényt is hozzon erről „a magyarellenességet már számtalanszor politikai haszonszerzésre felhasználó bukaresti vezetés”.

A fentiek mellett a helyi szervezeteik révén több helyszínen is csatlakoznak a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség kezdeményezéséhez, az Összetartozásunk Tüze programhoz. A felhívás célja, hogy mindenütt a világon, ahol magyarok élnek, az ezeresztendős államiságra, a százéves tragédiára és a tízéves állampolgársági törvényre emlékező látványos tüzek gyúljanak június 4-én erdélyi idő szerint 21 óra 20 perckor. A kezdeményezéshez május végéig több mint száz erdélyi helyszín csatlakozott.