Újabb példa kettős mércére

Az RMDSZ meglátása szerint kettős mércét alkalmaz a kormány az ország állampolgáraival szemben, ami abból is kitűnik, ahogy a kabinet a vallási ünnepekhez viszonyul, a görögkeleti egyházat részesítve előnyben például a járványügyi enyhítések jóváhagyása terén. Az alakulat ezt annak kapcsán fogalmazta meg, hogy parlamenti csoportjuk egy héttel ezelőtt egy javaslatcsomagot dolgozott ki és juttatott el a kormánynak, amelyben konkrét járványügyi intézkedéseket szorgalmazott a közelgő pünkösdi ünnepekre való tekintettel, ám a kabinet nem válaszolt erre.

Az üggyel kapcsolatban kibocsátott közleményben Benedek Zakariást, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjét idézik, aki szerint „a húsvéti ünnepek kapcsán megtapasztaltuk, hogy kettős mércét alkalmazott az állam, amikor fenntartotta a megszorításokat a mi ünnepünkön, és enyhítéseket vezetett be az ortodox húsvét alkalmával”. A honatya rámutatott, hogy múlt hétfőn arra kérték a kormányt, gondoskodjon arról, hogy ez a diszkriminatív helyzet ne fordulhasson elő a pünkösd esetében is. Sajnos, múlt péntekig (amint máig sem) még válaszolni sem voltak hajlandóak. A törvényhozó úgy látja, hogy a kormány ezúttal sem volt tekintettel a magyar ünnepre, hiszen semmi sem gátolta volna meg abban, hogy az enyhítéseket ne június elsejei határidővel vezesse be, hanem már szombaton vagy vasárnap életbe léptesse.

Az RMDSZ által kidolgozott járványügyi javaslatcsomag előírta, hogy a katolikus, protestáns, neoprotestáns és ortodox pünkösdi szertartásokon ugyanazon járványügyi intézkedéseket kell bevezetni. Ezek értelmében minden templomi szertartáson részt vevő állampolgárnak két négyzetméternyi teret kell biztosítani, legalább 1,5 méteres távolságot kell betartani az ültetésnél, az egyháznak kötelessége kézfertőtlenítőket biztosítani, kötelező a maszkviselés a szertartás alatt, továbbá áldozáskor vagy úrvacsoraosztáskor csak egyszer használatos eszközöket lehet alkalmazni. Több templomi szertartás esetén a bútorzatot is fertőtleníteni kell, a templom elhagyásakor is a társadalmi távolságtartást kell érvényesíteni. A szertartásokon a javaslatcsomag szerint csak olyan személyek vehetnek részt, akiknél nem mutatkoznak a koronavírus tünetei.