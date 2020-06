Újraindul az élet a Néppártnál

Nem teltek tétlenségben az elmúlt hetek az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki szervezetének háza táján: többek között folytatták a felkészülést az önkormányzati választásokra, rászorulóknak juttattak el csomagot, telefonos ügyfélszolgálatot működtettek, jövő héttől pedig újra várják az érdeklődőket a honosítási ügyekkel is foglalkozó sepsiszentgyörgyi EMNT-irodákban – derült ki csütörtöki sajtótájékoztatójukon.

Kolcza István, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sepsiszéki szervezetének elnöke közölte: június 2-ától várják az érdeklődőket az EMNT-irodákban – Sepsiszentgyörgyön naponta 8 és 17 óra között, pénteken déli egy óráig –, mindenkit arra kérnek, hogy az országosan érvényes óvintézkedéseket tartsák be (ezeket a Bánki Donát utcai irodájuk ajtajára is kifüggesztik).

Tatár Imola sepsiszentgyörgyi polgármesterjelölt elmondta: folytatta felkészülését a közéleti munkára, de fontosnak tartja az egymásra figyelést, a segítségnyújtást is ebben az időszakban. Ifjúsági szervezetük, a Minta közre­működésével húsvétkor öt rászoruló családhoz juttattak el tartós élelmiszerekből, tisztítószerekből, maszkokból, ruhából, ünnepi kellékekből álló csomagokat. Szerinte az ilyen munka azért is fontos, mert sokan félnek a mostani helyzetben, kilátástalannak látják a jövőt, szükség van tehát arra, hogy segítséget kapjanak.

Bálint József háromszéki Néppárt-elnök, sepsiszentgyörgyi önkormányzati képviselő úgy vélekedett: a karantén ideje alatt bizonyos ügyeket jobban is lehetett volna rendezni, az építkezési ágazat számára például nagyon jó időszak volt, ennek ellenére a megyeszékhelyi utcafelújítások – Kós Károly, Andrei Șaguna, Sport utca – nem haladtak a korábban ígért ütemben. Szerinte meg kellene vizsgálni, hogy mi történt időközben, és tanulni kell belőle. Mint mondta, maga is építkezésben érdekelt vállalkozó, és ritka jó időszak volt ez számukra, forgalom alig volt, az időjárás kedvezett, jól lehetett haladni. Azt is jelezte: megvizsgálják majd, hogy az elmúlt időszakban megejtett közbeszerzések – maszkok, tisztítószerek vásárlása – miként zajlottak le a városházán, mennyire hatékonyan gazdálkodtak a pénzzel.