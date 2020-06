Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy apróhirdetési, illetve reklámirodánk hétfőtől csütörtökig naponta 9–15 óráig tart nyitva. 15 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Ennek szövegét, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, és várják meg a visszaigazolást. A szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Kézdivásárhelyi és felső-háromszéki hirdető ügyfeleink hívják Iochom Ildikót a 0745 390 616-os telefonszámon. Megértésüket kö­szönjük. Háromszék

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA. A héten a szentmisék időpontjai: keddtől péntekig 7.30-tól és 18, szombaton 18, vasárnap 10.30-tól és 18 órától. Júniusban az esti szentmisék után elvégzik a Jézus Szíve-ájtatosságot.

SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIA. Hétköznap 7.30-tól és 18 órától; vasárnap 9, 12 és 18 órától lehet a szentmisén részt venni a plébánia udvarán, betartva az érvényben levő szabályokat.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 6.15-től zsolozsma, 6.45-től Ébredjen a Mária Rádió­val!, 7 órától szentmise Nagyváradról az olaszi templomból, 8 órától Ébredjen a Mária Rádióval!, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető és az önkéntesek fogadják az imaszándékokat, 9.15-től dicsőséges rózsafüzér, 11.30-tól Lázár, kelj fel! (8.) Hajlák Attilával, 12 órától Úrangyala, 12.05-től zsolozsma- napközi imaóra. 22.10-től Fészekmeleg Kertész Marikával és Tiborral. Honlap: www.mariaradio.ro.

Újraindult az RMDSZ-ügyfélszolgálata

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete négy városi (Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Kovászna, Barót) irodájában újraindult tegnaptól az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés. E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro.

Megjelent

A Korunk júniusi számának témája a fák. A fa olyan kulturális szimbólum és mítoszi szereplő, amely világszerte meghatározó a népek alaptörténeteiben. Élőlény és világokat összekapcsoló tényező. A kortárs ökológiai kontextusban szerepe felértékelődött, jelenlétével és hiányával egyaránt befolyásolja az emberek életét, ez Erdély és a nagyvilág léptékét tekintve ugyanúgy világossá vált az elmúlt időszakban. A lapszám több szempontú megközelítésben vizsgálja a fa jelenlétét a világban és az ember mentális térképein – az ökológia és ökokritika, a művészetelméletek és a történeti feldolgozások belátásait egyaránt hasznosítva.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Romulus Cioflec utcai Hygea (telefon: 0267 310 110, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki; Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Szentivánlaborfalván ma 10–16 óráig, Kőröspatakon csütörtökön 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

AUTÓBUSZJÁRATOK. Sepsi­szent­györgy közszállítási vál­lalata, a Multi-Trans rendes program szerint járatja autóbuszait. Az utasok a márciusi bérleteiket június 9-ig még használhatják, eddig a dátumig kell beszerezni a júniusi bérleteket az ismert munkapontokon. A fel- és leszállás is a megszokott rend szerint történik, az első ajtón szállnak fel az utasok, felmutatva jegyeiket, bérleteiket, a hátsó ajtókat pedig csak leszálláshoz szabad használni. Az érvényben lévő szabályozások szerint az autóbuszokon a védőmaszk viselése és az egymás közötti távolság betartása kötelező. A biztonságos közlekedés érdekében egy megbízott szakcég fertőtleníti rendszeresen az autóbuszokat.

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ. A Tega Rt. folytatja lomtalanítási akcióját. Ma Kökösben és Kökösbácsteleken, csütörtökön Illyefalván, pénteken Aldobolyban és Sepsiszentkirályban gyűjtik a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat. Ennek részeként zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért, befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak a gyűjtőknek. (A síküveget lomként szállítják el!)

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában folytatja szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A körülményekre való tekintettel a jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

A TECHNIKAI MUNKANÉLKÜLISÉGGEL kapcsolatos dokumentumokat elektronikus regisztrációval az aici.gov.ro applikáción is be lehet nyúj­tani.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetsége újra fogadja tagjait minden pénteken 10–12 óráig, a délutáni ügyfélfogadást megszüntették. A kézdivásárhelyiek (és környékbeliek) a nyugdíjasklubban keressék a megbízottat. Kérik betartani az érvényes egészségügyi előírásokat.