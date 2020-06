Két-két vizsga lesz

A június 2-a és 12-e közötti felkészítő időszakon opcionális a részvétel, az otthon maradók számára továbbra is online órákat tartanak. Azoknak a diákoknak, akik elkülönítésben lesznek az első vizsga alatt, vagy testhőmérsékletük meghaladja a 37,3 Celsius-fokot, második vizsgát is szerveznek: június 29-e és július elseje között a nyolcadikosok, július 6–9. között pedig az érettségizők számára, ezekre külön be kell majd iratkozni.