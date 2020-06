Hatalmas érdeklődés kíséri a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) kezdeményezését, melyben a szervezet korábban felekezettől függetlenül felkért minden Kárpát-medencei egyházköz­séget és gyülekezetet, hogy június 4-én erdélyi idő szerint 17.30-kor száz másodpercig szólaltassa meg temploma, imaháza harangját a százéves évfordulójára. Pálmai Tamás, a KÉSZ országos elnökségi tagja közölte, nagyon sokan csatlakoznak az akcióhoz, így megtörténhet a csoda, és június 4-én délután akár tizenötezer templomban, imaházban is megkondulhatnak egyszerre a harangok Kárpát-medence-szerte.

Trianon a nemzeti emlékezet olyan fordulópontja, melyben a Nagy Háború utójátékaként minden magyar család ismételten súlyos veszteségeket szenvedett. De tény, hogy egy ilyen trauma feldolgozásához, a gyógyuláshoz hosszú gyászmunka szükséges, melyre ez az évforduló is lehetőséget biztosít számunkra. Nekünk, akik érezzük, hogy a „Hazádnak rendületlenül” határoktól függetlenül a magyarság szívébe van írva. Akik megtapasztaltuk, hogy bár „Áldjon vagy verjen sors keze”, saját erőfeszítéseink nélkül akkor sem lehet a szétszakítottság érzését áthidalni. Akik hisszük, hogy „annyi balszerencse közt, / oly sok viszály után” is Jézus Krisztusban mindannyian összetartozunk. Mert „Még jőni kell, még jőni fog” a kor, amelyben a hit erejével sikerül feldolgozni a trianoni traumát. És tudjuk, hogy száz év sebeit nem vagyunk képesek magunk begyógyítani, ehhez az Isten megújító ereje is kell.

Zúgjanak a harangok, hogy emlékezzünk, imára kulcsoljuk kezünket és előre tekintsünk. Mert soha nem feledve, mindig emlékezve leszünk csak képesek saját magyar közösségünkben a megújulásra, a Kárpát-medencei jövőnk közös tervezésére, ahogy a keresztény ember gyászmunkája is nyugvópontra jut a feltámadás hitében. Az igazságtalanság, a magunkra hagyatottság, a reménytelenség csak akkor uralkodhat tovább rajtunk, ha nélkülözzük hitünk alappilléreit, a Teremtőbe vetett bizalmat, a megbocsátás képességét, az ima erejét. Pedig ezekkel a szekularizált Európa számára is példát tudunk mutatni – áll a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége felhívásában.