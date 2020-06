Magyar–szlovák együttműködés

Szijjártó Péter szlovák kollégájával tartott megbeszélését követően kiemelte: a magyar kormány stratégiai jelentőséget tulajdonít a Szlovákiával való együttműködésnek. A kétoldalú kapcsolatok jövőjéről Szijjártó Péter reményének adott hangot, hogy a következő évek az új összeköttetésekről és az újabb közös sikertörténetekről fognak szólni, amelyek jót fognak hozni Szlovákiának és Magyarországnak, a felvidéki magyarságnak és a magyarországi szlovákságnak is.

Közölte: nyár végére elkészül a két Komáromot összekötő híd, 2022-ig hat újabb határátkelő nyílik, köztük három új híd az Ipolyon, 2024-ig a két ország gázvezeték-rendszereit összekötő interkonnektor kapacitását mindkét irányba jelentős mértékben megnövelik. Szijjártó Péter bejelentette azt is, hogy december végéig összekötik a két ország magasfeszültségű villamoshálózatait, amit nagy előrelépésként értékelt a villamosenergia-ellátás biztonsága szempontjából.

Szijjártó Péter a magyar nemzet és a kormány szívügyének nevezte a felvidéki magyarság sorsát, amelyről úgy fogalmazott: szerencsére úgy tűnik, hogy ez a szlovák kormány esetében is így van. Méltatta, hogy a nemrég hivatalba lépő szlovák kormány a programját magyarul is megjelentette, illetve azt is, hogy megkezdődött a kisebbségek jogállásáról és a nemzetiségi oktatásról szóló szlovák törvények előkészítése. Szijjártó Péter szerint ez azt bizonyítja, hogy helyesen gondolták, hogy közös sikertörténeteket kell építeni.

Ivan Korčok egyetértett abban, hogy nagyon jók a kétoldalú kapcsolatok, amit az elmúlt években végzett munka eredményeként értékelt. Szavai szerint a 25 évvel ezelőtt aláírt szlovák–magyar alapszerződés mindent tartalmaz ahhoz, hogy kapcsolataikat fejleszteni tudják. Úgy vélte, hogy az energetikai fejlesztések a két országon túl egész Európa energetikai biztonságához hozzájárulnak.

Trianon századik évfordulója kapcsán Ivan Korčok arról beszélt, hogy a történelmi eseményt a két ország eltérően értékeli, majd úgy fogalmazott: a mi felelősségünk, hogy a történelem ne válasszon el bennünket egymástól, még ha nem is mindig köt össze. A történelmet mindenki értékelje úgy, ahogy fontosnak tartja, de továbbra is dolgozzunk a kapcsolatokon – hangoztatta.

Szijjártó Péter Trianonról hangsúlyozta: az évforduló teljesen mást jelent magyaroknak és a szlovákoknak. A jövőbeli jó együttműködés azon múlik, hogy kölcsönösen tiszteletben tudják tartani egymás érzelmeit.

Ivan Korčok empatikus hozzáállást sürgetve erről megjegyezte, hogy az évforduló nem nehezedhet rá a kétoldalú kapcsolatokra, Igor Matovič miniszterelnök pedig hamarosan Budapestre látogat.

Biztatóak a szlovák kormány szlovákiai magyarsággal kapcsolatos intézkedései – nyilatkozta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke miután fogadta Ivan Korčokot. Úgy értékelte, Magyarország és Szlovákia lassan képes arra, hogy érzékeny történelmi kérdéseket is empátiával tudjanak megvitatni. A cél, hogy a kisebbségi kérdés ne legyen feszültségkeltő a kétoldalú kapcsolatokban.