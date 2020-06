Felkészítőre érkeztek tegnap reggel a nyolcadikosok és tizenkettedikesek a háromszéki iskolákba, városon és a községközpontokban megpezsdült a diákélet, két és fél hónap tiltás után újból találkoztak a barátok, osztálytársak és az érintett tanárok egy része is örömmel nyugtázta, a virtuális térből visszatérhetnek a személyes jelenlét talajára, ahol sokkal könnyebben és szerintük eredményesebben taníthatnak. Néhány sepsiszentgyörgyi iskolában a helyszínen érdeklődtünk az újrakezdésről, folytatásról.

A Váradi-iskolánál is minden biztonsági szabályt betartottak. Albert Levente felvétele

Csutak Kriszta nyolcadikos a Plugor Sándor Művészeti Líceum képzőművészeti osztályában, az elején nehezen alkalmazkodott az online oktatáshoz. Elmondta, időnként nehéz volt, máskor könnyű, de most már azt várja, legyen vége a vizsgáknak és a járvány miatti megszorításoknak is. Rajztanár vagy divattervező szeretne lenni, még nem tudja biztosan. Kovács Nándor, a Székely Mikó Kollégium szintén nyolcadikos diákja azt mondja, nem volt túlságosan nehéz az online tanulás, nem kellett megosztoznia senkivel a számítógépen. Inkább attól félt, nehogy egy vírus vagy egyéb miatt gond legyen az internetes programokkal. Az udvaruknak köszönhetően a koronavírus-járvány miatti bezártságot elég jól bírta – mondotta. Préda Kincső Csengele, a Református Kollégium tizenkettedikes diákja a természettudományi osztályt végezte, úgy érzi, sikerült felkészülnie az érettségire, osztálytársaihoz hasonlóan abban reménykedik, a rendkívüli helyzetre való tekintettel idén nem lesznek túl nehezek a vizsgák. Még nem döntött arról, hol szeretné folytatni tanulmányait, de a bezártság két hónapja alatt sokat gyakorolt énekből, ez a terület is számításba jöhet.

A tanárok egy része örvend a visszatérésnek, mások saját és családjuk egészségéért aggódva inkább továbbra is otthon maradnának, de ha nyolcadikban vagy tizenkettedikben tanítanak, vállalniuk kell a felkészítőket. Az egyik megyeközponti iskolában krónikus asztmával diagnosztizált pedagógus is tart felkészítőket, távol tartja magát a diákjaitól, akik hézagosan foglalják el a padokat, tízen vannak egy osztályteremben. Egy másik középiskolában az a tanár, akinek gyermeke asztmás, nem tart felkészítőket, folytatja az online órákat. Csurulya Edit, a Református Kollégium korábbi igazgatója, matematikatanárként alig várta, hogy visszakerüljön a diákok közé. Lapunknak azt mondta, nagyon sokat dolgozott a diákokkal az online oktatás alatt, de szerinte ebben a formában nem lehet olyan hatékonyan dolgozni, mint az osztályteremben. A diákok megoldották az interneten elküldött feladatokat, azokat ki kellett javítani és egyenként megválaszolni, ami többletmunkát jelentett, ráadásul az ilyen módon adott magyarázat nem helyettesítheti a személyes találkozást – mondotta. Csurulya tanárnő szerint a diákok önállóan, becsületesen dolgoztak annak ellenére, hogy nagyon sok volt az anyag, hisz a teljes középiskolai matematikából kellett készülniük. Fekécs Károly, a Váradi József Általános Iskola igazgatója megerősíti, hogy az online oktatás többletmunkát jelentett mindenkinek, de szerinte ennek ellenére ez nem helyettesítheti a tantermi oktatást, a virtuális térben végzett pedagógusi munka nem ér annyit, mint a szemtől szemben való megnyilvánulás tanár és diák részéről. Megteremtették a biztonságos feltételeket, becsülettel felkészítik a diákokat, de ez mégsem ugyanaz, mint a tanév rendes menete szerinti oktatás – véli a legnagyobb megyeközponti általános iskola igazgatója.

A június 12-ig tartó felkészítők, a középiskolai felvételikre való iratkozás és a közelgő záróvizsgák ideje alatt az érintett iskolák bejáratánál folyamatos lesz az egészségügyi ellenőrzés, a tanárok és a diákok maszkot kapnak, megmérik hőmérsékletüket, a bejáratnál fertőtlenítő lábtörlők és kézfertőtlenítők állnak a rendelkezésükre. Dr. Todor Alexandru iskolai fogorvos, aki a napokban a Református Kollégiumnál végez járványügyi szűrést, elmondta, az elmúlt időszakban idős és karanténban lévő személyek gyógyszerellátásában segített, majd a kéthetes ingyenes sürgősségi fogászati ellátás diszpécserszolgálatán vállalt feladatot, de jelenlegi munkáját is éppen olyan felelősséggel végzi, mivel a diákok egészségügyi biztonságáról van szó. Első napi tapasztalata szerint a felkészítőkre érkező tanulók ismerik a szabályokat, türelmesen várakoznak, amíg rendre ellenőrzik őket, és kis csoportokban beengedik az épületbe, a maszk és a hőmérőzés ellen sincs kifogásuk.

Háromszék iskoláiban tegnap közel háromezer, a felkészítőkre jelentkező diák tapasztalta meg, milyen biztonsági előírásokat kell betartaniuk, ha közösségbe mennek, s habár legtöbb tízen lehettek egyszerre egy osztályteremben, az is örömet okozott legtöbbjüknek, ha másokkal órák után találkozhattak. Az újrakezdés, de inkább a folytatás mindannyiukat másként érintette, az ellenben biztos: számukra az eddigi bizonytalanság valami biztos irányába mutat, a felkészítők után kezdődik a nyolcadikosok, majd az érettségizők vizsgaidőszaka.