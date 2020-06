Felavatták a baróti tűzoltóságot

Tegnap délben avatták fel a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség baróti tűzoltó egységét. Az eseményre kiérkezett lánglovagok egy része nem is tért vissza a központba, hanem megkezdte szolgálatát. Az átadáson felszólaló intézményvezetők azt kívánták, a tűzoltóknak és a rohammentő-szolgálatot ellátóknak minél kevesebb munkája akadjon. Az átadáson közel ötvenen vettek részt – a megyei tanács teljes vezetősége, környékbeli polgármesterek, önkormányzati képviselők, polgármesteri hivatali alkalmazottak és érdeklődök is –, ám legalább háromnegyedük úgy érezte, a koronavírus rajtuk nem fog: maszkot kevesen viseltek, az előírt távolságot pedig jóformán senki nem tartotta be.